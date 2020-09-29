Çin Halk Bankası'na ait olan kripto para birimi DCEP, kullanıma sunulmaya çok yakın. Bu kripto para biriminin oluşturulmasında önemli katkısı olan Chandler Guo ise DCEP'in uluslararası kripto para birimi olacağını düşünüyor. Şu sıralar Çin'in belirli yerlerinde kullanılan DCEP, ilerleyen süreçte ülke genelinde kullanılabilecek.

Bitcoin, genel olarak inişli çıkışlı bir piyasaya sahip olsa da popülaritesinden bir şey kaybetmedi. Bankacılık sisteminde bulunan tüm ek ücretleri yok eden Bitcoin, çeşitli hükümetler tarafından da oldukça önemseniyor. Bu bağlamda Çin de kendi kripto para birimi ile çalışmalarını devam ettiriyor.

Aslına bakacak olursak Çin hükümeti, kripto para girişimini doğrudan başlatmadı. Chandler Guo isimli bir yatırımcı, kendi Bitcoin'ini madencilikle üretmek için yola çıkıyor. Süreç içerisinde yerel yönetimle bir araya gelerek ihtiyaç duyduğu enerjiyi bir hidroelektrik santralinden karşılamaya başlayan Guo, bugün dünyadaki Bitcoin madenciliğinin yüzde 30'unu tek başına yürütüyor. İşte bu girişimcilik ruhu, Çin hükümetinin de dikkatini çekiyor. Ortaya da Çin'in resmi kripto parası, DCEP çıkıyor.

Guo: Bir gün tüm dünya Çin'in kripto parası DCEP'i kullanacak

DCEP, Çin'in resmi para birimi olan yuanın dijital versiyonu. Çin Halk Bankası'na ait olan dijital para birimi, Guo'yu da çok heyecanlandırıyor. DCEP ile ilgili açıklamalarda bulunan Guo, bu kripto paranın bir gün dünyanın her yerinde kullanılabileceğini söylüyor. Guo'ya göre Çin dışında yaşayan 39 milyon civarında Çinlinin, DCEP'i uluslararası kripto para birimi haline getirebileceğine inanıyor.

Çin'in kripto para birimi, blok zinciri teknolojisinden faydalanıyor. Bu da bankaya ya da merkez hükümetlere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Ancak bazı kesimler, Çin'in siyasal yapısından dolayı bu kripto para birimine yeterince güvenmiyorlar. Bu kesimlere göre Çin hükümeti, DCEP aracılığıyla kullanıcıları takip edebilir. Tüketicilerin bu durumun farkına varmaları ise neredeyse imkansız.

DCEP, bir süredir Çin'in belirli lokasyonlarında kullanılıyor. Ancak Çin Halk Bankası, bu kripto para biriminin ülke genelinde kullanılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili resmi bir takvim olmasa da uzmanlar, Çin Halk Bankası'nın büyük bir baskı altında olduğunu, bu yüzden de elini çabuk tutacağını söylüyorlar. Bu baskının temel nedeni ise Facebook'un üzerinde çalıştığı bilinen Libra isimli kripto para birimi.

Bitcoin'in geleceği hala tartışmalı bir durumda. Bazı kesimler, blok zinciri teknolojisinin tüketiciler için çok önemli olduğunu söylerken bazı kesimlerse bu teknoloji ile hükümet ve merkez bankası algısının azalacağını düşünüyor. Ancak her ne olursa olsun kripto paralar giderek yaygınlaşıyor ve başta Çin olmak üzere pek çok ülke, bu konuyu önemseyerek çeşitli adımlar atmaya çalışıyor.