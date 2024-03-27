Çinli üretici LimX Dynamics, P1 adını verdiği iki ayaklı robotunun videosunu paylaştı. Robot, dışarıdan gelen her türlü engellemeye rağmen yapay zekâ yardımıyla yolculuğunu tamamladı.

Son yıllarda robotların hareket kabiliyetleri ciddi şekilde artış gösterdi. Bu kabiliyeti sergilemek isteyen robot üreticileri de robotların çeşitli ortamlardaki hareketlerini videolarla paylaşıyor. Robotlar bu videolarda sık sık dışarıdan şiddet dolu testlere maruz kalıyor ancak dış uyaran testlerinin bir parçası da bu tür müdahaleler.

LimX Dynamics'in robotu, Star Wars evreninde gördüğümüz AT-ST robotlarına benziyor. Robotun hareketleri de benzer şekilde gerçekleşiyor. Bir sırt çantasına sığabilen P1, çevresiyle etkileşime girdikçe etrafını öğreniyor ve ona göre hareket edebiliyor. Videoda da robotu bilmediği bir ormanda yolunu bulmaya çalışırken görüyoruz.

Robotu durdurmak kolay değil

Firmanın amacı ise bu robottan edindiği tecrübeleri, CL-1 adlı insansı robotları üzerinde kullanmak. CL-1, dünya üzerinde çok az sayıda bulunan gerçek zamanlı arazi algılama sistemiyle merdiven çıkabilen robotlar arasında yer alıyor. Çok sayıda algı sensörünü çoklu sensör füzyon teknolojisi ile birleştiren Çinli üretici, böylece yüksek kalitede topografik haritalar oluşturabiliyor.

LimX Dynamcis, daha çok yüksek dinamik hareket motorlarını gerçek zamanlı kullanabilmeye odaklanmasıyla dikkat çekiyor. Testlerde gördüğümüz P1 de çukurlar, çimenli tepeler, zorlu araziler üzerinde yolculuk yapıyor.

Bu esnada bazen de sopalarla dürtülüyor, çelmeler takılıyor ya da bacaklarına darbeler alıyor ancak yolundan dönmüyor. Çinli üretici, robota ormanda dolaşmak ya da ormanlar hakkında bilgi vermediklerini de ifade ediyor.