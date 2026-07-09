Citroen Ami'nin Rip Curl Versiyonu Türkiye'de: İşte Fiyatı

Şehir içi kullanıma uygun minik otomobil Citroen Ami'nin Rip Curl versiyonu Türkiye'de satışa çıktı. İşte fiyatı.

Citroën, şehir içi mikro mobilite dünyasında büyük ses getiren elektrikli modeli Ami için geliştirdiği sörf kültüründen ilham alan yeni özel serisi Ami Rip Curl'ü Türkiye pazarında resmi olarak satışa sundu.

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Sınırlı sayıda üretilen bu özel seri, Sunrise ve Sunset ismi verilen iki farklı tasarım seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Gelin şehir içi küçük otomobilsevenlerin çok hoşuna gidecek Ami Rip Curl’ün Türkiye fiyatına ve özelliklerine bakalım.

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Citroen Ami Rip Curl Türkiye fiyatı

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Citroen Ami Rip Curl özellikleri

Her iki versiyon da aynı motor gücü ve batarya kapasitesini paylaşsa da, dış ve iç tasarım hatlarında kullanılan renk paletleriyle birbirlerinden net şekilde ayrılıyor. Sunrise versiyonunda enerjik sarı tonları hakimken, Sunset versiyonunda ise mor ve gri tonları ağırlık kazanıyor. Kapılarda, kapı eşiklerinde ve camlarda Rip Curl logoları ile dalga desenli grafik uygulamaları yer alıyor. Ön paneldeki Citroën logosu Sunrise modelinde sarı, Sunset modelinde ise beyaz renkli tercih edilmiş.

İç mekânda ön konsoldaki 3 adet saklama alanı, çanta askısı, özel paspaslar, kapı içi ve orta ayırıcı fileler ile akıllı telefon tutucu gibi detaylar Sunrise sürümünde sarı, Sunset sürümünde ise gri/mor tonlarıyla renkleniyor. En dikkat çekici yeniliklerden biri direksiyonun hemen arkasına yerleştirilen 5,7 inç büyüklüğünde renkli dijital gösterge ekranı.

Gelelim teknik tarafa. Araçta 6 kW güç üreten tamamen elektrikli ve sessiz motor bulunuyor. Araç, tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar sürüş menzili sunabiliyor. Maksimum huzu 45 km/sa olan araç, standart ev tiipi prizden herhangi bir özel istasyona ihtiyaç duymadan, entegre kablosuyla yaklaşık 3 saatte %100 şarj olabiliyor.