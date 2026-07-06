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Citroen Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Temmuz 2026 döneminde Citroen, binek ve hafif ticari araç modellerini güncel fiyatlar ve çeşitli finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Markanın sunduğu kampanyalar, indirimler ve kredi destekleri sıfır kilometre araç satın almayı planlayanlar için dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

Citroen Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Deniz Şen Deniz Şen /

Temmuz 2026 itibarıyla Citroen Türkiye'nin güncel fiyat listesi, markanın öne çıkan modelleri arasında yer alan C3, C4, C4 X ve C5 Aircross'taki son fiyatları ortaya koyuyor. Konfor odaklı sürüş deneyimi, modern tasarım anlayışı ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken Citroen modelleri, farklı ihtiyaçlara hitap eden geniş ürün gamıyla öne çıkıyor.

Temmuz 2026 ayında Citroen tarafından sunulan kampanyalar, takas destekleri ve kredi fırsatları da araç satın alma sürecini daha avantajlı hale getiriyor. Bu rehberde Citroen'in güncel fiyat listesi, devam eden indirimleri, kampanyaları ve finansman seçeneklerine ilişkin merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

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İçerikten Görseller

Citroen Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Citroen e-C3
Citroen e-C4 X

Citroen tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Citroen e-C3

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Yeni C5 Aircross Hybrid 145 2.650.000 TL 2.375.000 TL
Yeni e-C5 Aircross 2.430.000 TL -
Elektrikli e-C4 X 2.255.000 TL 2.100.000 TL
C4 X Hybrid 145 2.060.000 TL -
Elektrikli e-C4 2.295.000 TL 2.100.000 TL
C4 Hybrid 145 2.060.000 TL -
Elektrikli e-C3 Aircross 1.760.000 TL -
C3 Aircross Hybrid 145 2.155.000 TL 2.160.000 TL
Elektrikli e-C3 1.565.000 TL 1.440.000 TL
Ami 585.000 TL 555.000 TL

Citroen İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

Citroen e-C4 X

Citroën Ami'de 270 Bin TL Faizsiz Kredi veya Nakit İndirim Seçeneği

Temmuz 2026 kampanyası kapsamında Citroën Ami modelinde müşterilere iki farklı avantaj sunuluyor. Araçta 270.000 TL tutarında 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanırken, alternatif olarak tercih edilebilecek nakit alım indirimi de sunuluyor. Nakit indirim tutarları ise seçilen versiyona göre farklılık gösteriyor.

Citroën ë-C3 Aircross'ta 300 Bin TL Faizsiz Kredi Fırsatı

Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Citroën ë-C3 Aircross modelinde 300.000 TL tutarında kredi için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli finansman desteği sunuluyor. Kampanya, elektrikli SUV sahibi olmak isteyen müşterilere avantajlı ödeme koşulları sağlıyor.

Citroën C5 Aircross Hybrid 2,375 Milyon TL'den Başlayan Fiyatlarla Satışta

Temmuz 2026 itibarıyla Citroën C5 Aircross Hybrid modeli, 2.375.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Hibrit motor teknolojisini geniş iç mekân ve konfor odaklı donanımlarla birleştiren model, markanın SUV ürün gamındaki önemli seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

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