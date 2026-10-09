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Claude Artık Canlı Gösterge Panelleri ve Hareketli Açıklamalar Üretebiliyor: İşte Yeni Dashboards ve Motion Özelliği!

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Anthropic, Claude için gerçek zamanlı güncellenen gösterge panelleri oluşturan Dashboards ve video üreten Motion araçlarını tanıttı.

Claude Artık Canlı Gösterge Panelleri ve Hareketli Açıklamalar Üretebiliyor: İşte Yeni Dashboards ve Motion Özelliği!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Anthropic, Claude'a veri görselleştirme ve sunum süreçlerini kökten değiştiren iki yeni araç ekledi.

"Claude Dashboards" ile veri kaynaklarına bağlanıp canlı güncellenen gösterge panelleri oluşturulabilirken, "Claude Motion" sayesinde karmaşık raporlar ve statik grafikler kısa, hareketli açıklama videolarına dönüştürülebiliyor.

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Claude Artık Canlı Gösterge Panelleri ve Hareketli Açıklamalar Üretebiliyor: İşte Yeni Dashboards ve Motion Özelliği!
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Claude Dashboards: Doğal dil ile gerçek zamanlı veri takibi

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Claude Dashboards, şirketlerin kurumsal veri ambarları veya CRM sistemleriyle doğrudan entegre çalışıyor. Kullanıcıların yalnızca doğal dilde soru sorması yeterli oluyor, sistem arka planda otomatik olarak SQL sorguları yazıyor, grafikleri çiziyor ve kaynak veriler değiştikçe paneli güncel tutuyor.

Her metriğin hemen yanında, o veriyi oluşturan SQL sorgusu ve son güncelleme zamanı şeffaf biçimde listeleniyor. Platform; Amazon Redshift, BigQuery, ClickHouse, Databricks, Snowflake ve Salesforce gibi popüler altyapıları destekliyor. Hazırlanan paneller Amplitude, Grafana, Hex, Mixpanel, Omni, Perplexity, PostHog ve Sigma gibi platformlara aktarılabiliyor. Looker, monday.com ve Tableau entegrasyonlarının ise yakında ekleneceği belirtiliyor.

Claude Motion: Raporları ve grafikleri videoya dönüştürme

Claude Motion, çeyrek dönem raporlarını 30 saniyelik videolara dönüştürmeye, sunum grafiklerini hareketlendirmeye veya hızlı ürün demoları hazırlamaya odaklanıyor.

Araç, fotogerçekçi sahneler ya da yapay insanlar üretmek yerine metinleri, şekilleri, görselleri ve grafikleri kodlama yoluyla canlandırıyor. Bu sayede kullanıcılar tek bir kelimeyi, sayıyı veya sahne süresini kolayca düzenleyip nihai çalışmayı MP4 formatında dışa aktarabiliyor.

Henüz beta aşamasında olan bu iki özellikten Claude Dashboards; Pro, Max, Team ve Enterprise aboneliklerinde yer alıyor. Claude Motion ise şimdilik yalnızca Team ve Enterprise kullanıcılarına sunuluyor. Kurumsal hesaplarda güvenlik gerekçesiyle varsayılan olarak kapalı gelen araçların yönetici tarafından etkinleştirilmesi gerekiyor.

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