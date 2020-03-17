Corona Virüsü, Çiftlik Bank Davasını da Etkiledi

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde patlak veren Çiftlik Bank dolandırıcılığının davası sürüyor. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya 18 avukat, mazeret dilekçesi sunarak katılmadı.

Çin’de ortaya çıkan, 100’den fazla ülkeye yayılan ve 7.500’den fazla kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü, günlük hayat akışını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Virüsün etkisini gösterdiği yerlerden bir tanesi de mahkeme salonları oldu.

Corona virüsünün etkisini gösterdiği davaysa son yıllara damga vuran Çiftlik Bank dolandırıcılığının görüldüğü dava oldu. Davada görevli olan 18 avukat, mazeret dilekçeleri sunarak duruşmaya katılmadı. Ayrıca görülen davalarda yeni gelişmeler de yaşandı.

28 sanık dosyası ayrıldı:

Habertürk’te yer alan habere göre duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 28 sanık hakkındaki davanın niteliğini dikkate alarak dosyaların ayrılması kararını verdi. Adli emanetteki eşyaların iadesi için yapılan talebi reddeden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 yönetici sanık; 1 kez suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, 3.762 kez bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık, 3.762 kez ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamadan yargılanıyor. Sanıklar için 22.580’er yıldan 75.260’ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca bunlara ek olarak yargılanan 30 şüpheli daha bulunuyor. Bu şüphelilerse suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek ve suçtan kaynaklanan mal varlığını artırmadan yargılanıyor. Bu şüpheliler hakkındaysa 5’er yıldan 13’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.