Mehmet Aydın'ın Her Ay 1 Milyon TL Para Alıyor İddiası

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın kaçış serüveni devam ediyor. 130 binden fazla vatandaşı, kurduğu "Çiftlik Bank" ile dolandırıp kaçan Aydın, iddialara göre şu sıralar Güney Amerika'da ve kendisine her ay 1 milyon TL aktarılmaya devam ediyor.

Türkiye bir süre önce, tarihinin en büyük dolandırıcık olaylarından bir tanesini yaşadı. Mehmet Aydın isimli bir kişi, kurduğu "Çiftlik Bank" aracılığıyla 132 bin vatandaştan 1 milyar TL'nin üzerinde para toplamış, ardından da bu paranın 500 milyon TL kadarı ile yurt dışına kaçmıştı. "Tosuncuk" lakaplı Aydın'ın yakalanabilmesi için çeşitli çalışmalar yürütüldü ancak ne yazık ki herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Tosuncuk, yaklaşık 2 yıldır aranıyor. Hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan ve Interpol tarafından da aranan Aydın, zaman zaman bazı ülkelerde ortaya çıkıyor ya da ortaya çıkdığı iddia ediliyor. Türkiye'den kaçtıktan sonra ilk olarak Uruguay'da, ardından da Kıbrıs, Dubai ve Ukrayna'da görülen Aydın'ın, bir süredir Güney Amerika kıtasında bulunduğu belirtiliyor.

Çiftlik Bank mağdurları, Aydın'ın yakalanmasını ve Türkiye'ye getirilmesini istiyorlar. Hatta bazı mağdurlar, paralarını geri almak da istiyorlar ancak bu durum pek mümkün değil gibi görünüyor çünkü Aydın'ın ortaya çıkan bazı görüntüleri, mağdurlardan toplanan paraların lüks araçlara, kumara ve eğlence mekanlarına harcandığını ortaya koyuyor.

Mağdurların avukatları, zaten Interpol tarafından da aranan Aydın'ı yakalatabilmek için bazı özel dedektiflik büroları ile de anlaşma yaptılar. Bu özel dedektifler, bir süredir Tosuncuk'u arıyorlar ve bu arayışlar, meyvesini yavaş yavaş vermeye başlamış gibi görünüyor. Elde ettikleri bilgileri Interpol ve diğer yetkililerle paylaşan dedektifler, Aydın için çemberin daraldığını ifade ediyorlar.

Aydın'ın yurt dışına kaçmadan önce kripto para üzerine çalışmalar gerçekleştirdiği zaten biliniyordu. Hatta bu durum bir süre gündem olmuş, Aydın da konuyla ilgili bazı açıklamalar yapmıştı. Ortaya çıkan yeni bilgilerse Aydın'ın kripto paralarla ilişkisinin devam ettiğini ortaya koyuyor.

İddialara göre Mehmet Aydın'ın banka hesaplarına her ay, düzenli olarak 150 bin dolar para yatırılıyor. Üstelik bu paranın kripto para borsaları üzerinden aktarıldığı ifade ediliyor. Bu durum, Aydın'a gönderilen paranın kaynağının ve ulaştığı yerin bilinmediği anlamına geliyor. Yani Aydın, her ay neredeyse 1 milyon TL para almaya devam ediyor.