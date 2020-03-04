Corona Virüsüyle Mücadelede Kullanılan Bulmaca Oyunu

Bilim insanları şu sıralar, Corona virüsüyle mücadele edebilmek için bir oyun oynuyorlar. "Foldit" olarak isimlendirilen bu oyun, Corona virüsüne karşı nasıl bir protein geliştirilmesi gerektiğine dair bir bulmaca içeriyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, kısa bir süre içerisinde de pek çok ülkeye yayılan Corona virüsü ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Bugün itibarıyla 3.198 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüs, tüm ülkeleri teyakkuza geçirmiş durumda. Hükümetler, virüsün ülkelerine gelmemesi için çalışırken bilim insanları da bu virüse karşı çözümler üretmeye çalışıyorlar.

Corona virüsü, geçtiğimiz dönemlerde bilinen ve aşısı olan bir virüs türü değildi. Bu yüzden dünya, en azından şu an için Corona virüsüne karşı çaresiz durumda. Üstelik kuzey yarım kürede kış mevsiminin yaşanıyor oluşu da bu virüsün yarattığı bilançonun ağırlaşmasına neden oluyor. Hal böyle olunca da tedirginlik, daha fazla artıyor.

ABD'nin Seattle kentinde bulunan Washington Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, şu sıralar bir oyunla kafayı bozmuş durumdalar. "Dünya olağanüstü bir süreçten geçerken bilim insanları nasıl olur da oyun oynarlar!" diyorsanız, haklısınız ancak bahsettiğimiz oyun, aklınıza gelen oyunlardan bir hayli farklı. Bilim insanları bu oyunu, Corona virüsüyle mücadele edebilmek için oynuyorlar.

Bilim insanlarının şu sıralar üzerine yoğunlaştığı oyunun adı "Foldit". Henüz beta sürümde olan bu oyun, ücretsiz olarak indirilebiliyor ve temel olarak bir bulmaca oyunu. Burada bulunan bağlantı üzerinden erişebileceğiniz bu oyun, size onlarca bilimsel bulmaca veriyor ve bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Oyun; öğrenciler ve bilim insanları için farklı bulmacalar da sunabiliyor.

Corona virüsünün yapısında bazı özel proteinler bulunuyor. Bu proteinler arasında peplomer (başak ya da spike olarak da bilinen) bir protein türü bulunuyor. Bu protein türü, virüsün vücut içerisinde yapışmasını sağlıyor. Bilim insanları eğer, Corona virüsünün peplomerine bağlanabilen bir protein geliştirmeyi başarırlarsa Corona virüsüne karşı en önemli hamlelerden bir tanesi gerçekleştirilmiş olacak. İşte Foldit, bunun nasıl mümkün olabileceğini içeren bir bulmacaya sahip.

Foldit geliştiricilerine göre oyun, şu sıralar binlerce kişi tarafından oynanıyor. Yani bilim insanlarının yanı sıra meraklılar da Corona virüsüne karşı herhangi bir çözüm yolu bulabilmek için bu oyunu oynuyorlar. Oyunun Corona virüsüyle mücadelede ne kadar etkili olacağını şimdiden söylemek mümkün değil ancak bilim insanları, bu oyunun çözüm olabileceğine inanıyorlar.