Türkiye'de 18 Kişi, Corona Virüsü Nedeniyle Karantinada

Ağrı'da yaptığı incelemeler sonucunda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 18 kişinin karantina altında tutulduğunu açıkladı. Karantina altındaki kişilerde sadece öksürük olduğunu söyleyen Koca, ateşlerinin 38 derecenin üzerine çıkmadığını açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp, beklenmedik bir hızla dünya geneline yayılan Corona virüsü, bugün itibarıyla 2.804 kişinin hayatına mal oldu. Şu sıralar Türkiye'nin çevresindeki hemen her ülke, doğrulanmış Corona virüsü vakalarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

Türkiye, özellikle de son birkaç gündür, Corona virüsü nedeniyle endişe içerisinde. Yurtdışından gelen bazı uçaklarda Corona virüsü şüphesinin olması ve kimi ülkelerle sınırlarımızın açık ve araçla geçilebiliyor oluşu, virüsün çevre ülkelerden Türkiye'ye taşınabileceğini düşündürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu sıralar, Türkiye sınırlarını geziyor. Çünkü Corona virüsünün Türkiye'ye gireceği ilk yer, genel olarak sınır şehirlerimiz. Koca da bu yüzden, bölgede bağlantılar kurmak ve gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını yerinde görebilmek için sınır şehirlerimizde bulunuyor. Bugün Ağrı'da vatandaşlara seslenen Koca, Doğubeyazıt'ta 18 kişinin karantina altında olduğunu açıkladı.

Koca'nın açıklamalarına göre 3 kişi, İran'a sınır kapımızın da olduğu Gürbulak ilçesinde karantina altına alınmış durumda. Söz konusu kişilerde sadece soğuk algınlığı belirtisi olduğunu söyleyen Koca, bu kişilerden İran bağlantılı olanları ayrı bir bölümde tuttuklarını açıkladı. Kalan 15 kişi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Koca, söz konusu kişilerin ateşinin 38 dereceyi geçmediğini, sadece öksürüklerinin olduğunu ifade etti.

Koca, yaptığı açıklamalarda İran'da bulunan vatandaşlara seslenerek sınırların zorlanmaması gerektiğini ifade etti. Bu konuda net olduğunu ifade eden Bakan Koca, İran'dan gelecek vatandaşların 14 gün boyunca gözlem altında kalacaklarını bilmeleri gerektiğini söyledi.