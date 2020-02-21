Wuhan'dan Tahliye Edilenleri Taşıyan Otobüse Saldırıldı

Corona virüsünün merkez üssü olan Çin’in Wuhan kentinden tahliye edilen 45 Ukraynalı ve 27 yabancı uyruklu vatandaşı taşıyan bir otobüs konvoyu Ukrayna’da saldırıya uğradı. Otobüse tuğlalarla saldıran kişiler, ortalığı tam anlamıyla savaş alanına çevirdi.

Perşembe sabahı, yeni corona virüsü salgının sıfır noktası olan Wuhan'dan tahliye edilen 45’i Ukraynalı, 27’si Güney Amerika ülkelerinden olmak üzere toplam 72 kişiyi taşıyan uçak, Poltava'nın orta bölgesindeki Kharkiv Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanından Novi Sanzhary şehrindeki bir hastaneye götürülmek üzere otobüslere alınan kişiler, yaşadıkları korku yetmezmiş gibi bir de Ukraynalı bir grup tarafından saldırıya uğradı. Reuters haber ajansına göre, otobüsün güzergahında pusuya yatan kalabalık, Wuhan’dan tahliye edilen kişileri taşıyan otobüs konvoyuna taş ve tuğlalarla saldırmaya başladı.

Saldırıya uğrayan bazı otobüslerin camları parçalandı

Olaylarda en az üç otobüsün camları tuzla buza döndü. Gruba müdahale eden yüzlerce silahlı polis memuru, zor da olsa protestocuları dağıtmayı başardı. Haber ajanslarından aktarılan bilgilere göre, otobüslerde bulunan kişilerden bazıları, grubu yatıştırmak için Ukrayna bayraklarını salladı. İçişleri Bakanı Arsen Avakov da olay yerine gelerek, protestocuları sakinleştirmeye çalıştı.

Wuhan'dan gelen uçağı protesto eden Ukraynalı göstericiler

Olaya ilişkin konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, protestoculardan empati yapmalarını isteyerek, "Hepimiz insanız" dedi. Yolcuların çoğunun 30 yaşın altında olduğunu belirten Zelensky, Wuhan’dan tahliye edilen kişilerden hiçbirinde corona virüsüne rastlanmadığını ifade etti.

Ukrayna’da henüz onaylanmış bir COVID-19 vakası bulunmuyor ancak halk, salgının ülkelerine sıçramasından büyük bir endişe duyuyor. Şimdiye kadar 2.200 kişiyi öldüren ve 76.000’den fazla kişiye bulaşan ölümcül virüs, Çin anakarası dışında 25 ülkede daha tespit edildi.