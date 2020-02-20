Rus Gencin Sahte Corona Virüsü Krizi Pahalıya Patladı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir metroda, corona virüsü sebebiyle kriz geçiriyormuş gibi davranan ve istasyonda küçük çaplı bir kaos yaşanmasına neden 25 yaşındaki bir genç, toplum düzenini bozmak suçundan yedi yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Covid-19 ya da bilinen adıyla corona virüsü, can almaya devam ediyor. Çinli yetkililerin paylaştığı verilere göre, enfeksiyondan hayatını kaybedenlerin sayısı 2.130’a yükseldi. Virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 76.000’e merdiven dayamış durumda.

Moskova metrosunda corona virüsü sebebiyle kriz geçiriyormuş gibi davranan bir kişi, istasyonda büyük bir paniğe neden oldu. Konuyla ilgili olarak paylaşılan bir videoda, Karomatullo Dzhaborov adlı 25 yaşındaki gencin maske taktığı görülüyor. Dzhaborov, aniden yere düştükten sonra bir arkadaşı corona virüsü diye bağırıyor. Gencin kriz geçirdiğini gören yolcular, müthiş bir panik yaşayarak, bir sonraki istasyonda treni hızlı bir şekilde boşaltıyor.

Olaya dair görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından harekete geçen Rus polisi, Dzhaborov ve arkadaşlarını ‘önceden tasarlanmış holiganizm’ suçlaması ile gözaltına aldı. Amacı yalnızca şaka yapmak olan 25 yaşındaki genç, şimdi yedi yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya.

Corona virüsünü kullanarak, sosyal medyada ün sahibi olmaya çalışan tek kişi Dzhaborov değil. Daha önce, Toronto-Jamaika seferli bir uçakta yolculuk yapan 28 yaşındaki James Potok adlı bir kişi, bir anda ayağa kalkarak uçaktaki herkese, yakın zaman önce corona virüsünün sıfır noktası olan Wuhan’a gittiğini ve kendini hiç iyi hissetmediğini söylemişti. Uçağın rotasının değişmesine neden olan adam, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın yalnızca bir şakadan ibaret olduğunu belirtmişti.

Rus gencin sahte corona virüsü krizi geçirdiği video