Corona Virüsü, Apple'ın iPhone Üretimini Etkileyebilir

Yeni iPhone modellerine yönelik yüksek talep sayesinde parlak bir dönemden geçen ABD’li teknoloji devi Apple, Çin’de ortaya çıkan yeni Corona virüsü salgını sebebiyle üretim programında önemli aksamalar yaşayabilir.

Ucuz iş gücü nedeniyle iPhone modellerini Çin’de üreten Apple, tedarikçilerinden bu yılın ilk yarısında 80 milyon civarında iPhone üretmelerini istemişti. Bu rakamın 65 milyonunu iPhone 11 serisi oluştururken 15 milyonunysa mart ayında lanse edilmesi beklenen uygun fiyatlı yeni iPhone modeli oluşturuyor.

GF Securities verilerine göre Apple, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 73 milyon civarında iPhone üretti. Yeni amiral gemisi serisine yönelik yüksek talep nedeniyle hareketli bir dönemden geçen şirket, üretim programını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir.

Apple'ın Asyalı tedarikçileri, iPhone üretim hızının düşebileceği konusunda uyarıyor

Nikkei Asian Review’un aktardığı bilgilere göre Apple’ın tedarikçileri, ana üretim merkezlerinin bulunduğu Henan ve Guangdong eyaletlerinde, 100'den fazla Corona virüsü vakası bildirildiğini ve bu nedenle üretim hızının düşebileceği konusunda ABD’li teknoloji devini uyardı.

Şu ana kadar 4.600’den fazla doğrulanmış vaka olduğunu bildiren Çinli yetkililer, ölü sayısının 106’ya ulaştığını açıkladı. İngiliz ve ABD'li bilim insanlarından oluşan bir ekip, virüsün 4 Şubat'a kadar 190.000'den fazla insana bulaşabileceğini öngörüyor.

Bir iPhone tedarik zincirinin yöneticisi, Nikkei'ye verdiği demeçte Corona virüsünün hem iPhone hem de AirPods’ların üretiminde 'büyük belirsizlikler ve zorluklar' yarattığını vurguladı. Dünyanın en büyük iPhone üreticisi olan Foxconn'un kurucusu Terry Gou ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle son derece endişeli olduğunu ifade etmişti.

Analistler, virüsün Çin'in zayıflayan ekonomik büyüme oranını da vurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. ABD ile giriştiği ticaret savaşı ile büyük yara alan Çin ekonomisi, yeni virüs salgınının kontrol altına alınmaması halinde hem toplumsal hem de ekonomik olarak büyük bir kaosun içine girebilir. Bilim insanları, ilk olarak Wuhan’da ortaya çıkan gizemli virüsün kökenini ve tedavisini henüz bulabilmiş değil.