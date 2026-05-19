Huawei XMAGE yarışmasında dünya ikincisi olan Mehmet Emin Coruş ile başarıya uzanan zorlu hikâyesini konuştuk. Maddi sıkıntılar nedeniyle hayallerinden vazgeçme noktasına gelen genç fotoğrafçı, bugün çektiği tek bir kareyle dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.

Tokat’ta yaşayan amatör fotoğrafçı Mehmet Emin Coruş, Huawei XMAGE Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri’nde elde ettiği dünya ikinciliğinin ardından yaşadığı süreci bizimle paylaştı. Paris’te düzenlenen ödül törenine vize problemi nedeniyle katılamayan Coruş’un hikâyesi aslında yalnızca bir başarı öyküsünden ibaret değil.

Çocuk yaşlardan itibaren babasıyla birlikte fırında çalıştığını anlatan Coruş, fotoğrafçılıkla askerlik sonrası hediye edilen bir telefon sayesinde tanıştığını söyledi. Maddi sıkıntılar nedeniyle en sevdiği telefonlarını satmak zorunda kaldığını anlatan genç fotoğrafçı, ''Dünya ikincisi olduğumu öğrendiğim an sadece mutlu olmadım. Sanki yıllardır içimde biriken bütün duygular aynı anda üzerime çöktü. Çünkü insanlar bugün başarıyı görüyor ama arkasındaki mücadeleyi bilmiyor.'' sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

''Hamurun sıcaklığıyla geçen bir hayat yaşadım.''

Çocuk yaşlardan itibaren babasıyla birlikte fırında çalıştığını anlatan Coruş, fotoğrafçılıkla askerlik sonrası hediye edilen bir telefon sayesinde tanıştığını belirtti: ''Ben Tokat merkezde doğdum. Üç erkek kardeşin en büyüğüyüm. Küçük yaşlardan itibaren hayatın sorumluluğunu omuzlarımda hissettim. Yıllarca babamla birlikte fırında çalıştım. Sabah ezanıyla başlayan, hamurun sıcaklığıyla geçen bir hayat yaşadım. O yüzden emeğin ne olduğunu çok küçük yaşta öğrendim. Askerden döndükten sonra babam bana bir Huawei GR5 hediye etti. O telefonla ilk kez fotoğraf çekmeye başladım. Sonrasında çalışıp önce Huawei Mate 10 Pro, daha sonra da Huawei Mate 20 Pro aldım. Fotoğraf çektikçe içimde farklı bir heyecan oluşuyordu. Saatlerce sokaklarda dolaşıyor, sürekli çekim yapıyor ve kendimi geliştirmeye çalışıyordum...''

''Telefonları satarken hayallerimi satıyormuş gibi hissettim.''

''Her şey yoluna giriyor derken hayat yeniden sert yüzünü gösterdi. Borçlar büyüdü, işsiz kaldım ve maddi sıkıntılar başladı. Bir gün annem bana, “Oğlum, borçlar çok. Telefonları satmamız lazım.” dedi. O an benim için çok ağırdı. Çünkü ben sadece telefon satmıyordum, hayallerimi satıyormuş gibi hissediyordum. Mecbur kaldım, en sevdiğim telefonlarımı sattım. Huawei Mate 10 Pro ve Mate 20 Pro’yu elimden çıkardım. Bir süre eski bir tuşlu telefon kullandım. O dönem psikolojik olarak tamamen çökmüştüm. Hatta bazen kendi kendime, “Belki de benden hiçbir şey olmaz.” diyordum. Sonra pandemi döneminde annem devletin verdiği krediye benim adıma başvurdu. Çıkan 3.000 TL ile bana yeniden ikinci el bir Huawei Mate 10 Pro aldı. Benim hayatım tam olarak o gün yeniden başladı. O ikinci el telefonla tekrar fotoğraf çekmeye başladım. Yeniden sokaklara çıktım, yeniden hayal kurdum. Sonrasında uluslararası Huawei XMAGE yarışmasında yüz binlerce fotoğraf arasından dünya derecesi aldım.''

''Ödülden sonra hayatımda çok şey değişti.''

Ödül alan kareyi çekerken böylesine büyük bir başarı beklemediğini söyleyen Coruş, fotoğrafın insanlara duygusal olarak geçtiğini düşündüğünü ifade etti. Coruş, ''Ödülden sonra hayatımda çok şey değişti. Dünyanın farklı yerlerinden mesajlar almaya başladım. Avrupa’dan üniversite öğrencileri bana yazıyordu. Türkiye’de öğretmenlerin benim fotoğrafımı derslerde örnek olarak gösterdiğini öğrendim. Açıkçası bir fotoğrafın insanlara ilham olması benim için ödülün kendisinden bile daha değerliydi. O karenin bu kadar büyük yankı uyandıracağını elbette bilmiyordum ama güçlü bir duygu taşıdığını hissediyordum. Çünkü ben fotoğraf çekerken sadece görüntüye değil, hissettirdiği duyguya odaklanıyorum. İnsanların o karede kendilerinden bir parça bulduğunu düşünüyorum. Sanırım fotoğrafı güçlü yapan şey de buydu. Çünkü bazen teknik detaylardan çok, bir fotoğrafın taşıdığı duygu insanlara geçiyor'' ifadelerini kullandı.

''Törene katılamamak benim için çok ağır bir süreçti.''

Mehmet Emin Coruş, Paris’te düzenlenen ödül törenine vize engeli nedeniyle katılamamış, daha sonra ödülü için imha edildi haberleri bile çıkmış, son olarak geçtiğimiz günlerde kupa ve sertifikasına kavuşmuştu.

Törene katılamamanın hayatındaki en zor anlardan biri olduğunu belirten Coruş, o dönemi ''Çok ağır bir süreçti. Çünkü yıllarca mücadele edip böyle bir başarı elde ettikten sonra o sahnede olamamak insanı gerçekten yıpratıyor. Ödül töreni sırasında Huawei ekibinden biri sahnedeki konuşma anımı videoya çekip bana gönderdi. Videoyu izlediğimde gözlerim doldu. Çünkü orada olmam gerekiyordu ama gidememiştim. Belki hayatım boyunca unutamayacağım anlardan biri buydu'' sözleriyle anlattı.

Coruş'un amatör fotoğrafçılara tavsiyeleri: ''Elinizdeki cihazı küçümsemeyin.''

''Telefonuyla fotoğraf çekerek hayal kuran gençlere şunu söylemek isterim: Elinizdeki cihazı küçümsemeyin. Çünkü ben ikinci el bir telefonla dünya çapında başarı elde ettim. Önemli olan ekipman değil; sabır, bakış açısı ve vazgeçmemek. Ben de hayatımda birçok kez her şeyin bittiğini düşündüm. Ama insan gerçekten inanıyorsa yeniden ayağa kalkabiliyor. Bazen bir insanın size inanması bile her şeyi değiştirebiliyor. Ben bunu annemin bana yeniden aldığı telefonla yaşadım...''

''Çok kez düşmesine rağmen yeniden ayağa kalkmayı öğrenmiş biriyim.''

Profesyonel bir fotoğrafçılık eğitimi almadım. Kendimi tamamen deneyerek, araştırarak ve sürekli çekim yaparak geliştirdim. Asıl mesleğim ise yıllarca yaptığım fırıncılıktı. Mehmet Emin Çoruş’u anlatmam gerekirse; hayatın zorluklarına rağmen hayallerine tutunmaya çalışan, çok kez düşmesine rağmen yeniden ayağa kalkmayı öğrenmiş biri diyebilirim. Şu an aktif olarak fırıncılık yapmıyorum. Fotoğrafçılık sayesinde hayata yeniden tutunmaya çalışıyorum. İnşallah bunu da başaracağım.''

Teknik detaylar değil, duygu başarıyı getirdi.''

Coruş, yakaladığı bu başarının arkasında teknik detaylardan çok fotoğrafın taşıdığı duygunun olduğunu düşündüğünü belirterek sözlerini noktaladı: ''Bence bu fotoğrafı dünya çapında başarıya ulaştıran şey teknik detaylardan çok duygusuydu. Çünkü insanlar kusursuz teknikten önce samimiyeti hissediyor. O fotoğrafın içinde gerçek bir hayat vardı. Gerçek bir duygu vardı. İnsanların da o yüzden o karede kendilerinden bir parça bulduğunu düşünüyorum. Sanırım onu özel yapan şey tam olarak buydu.''

Webtekno ailesi olarak Mehmet Emin Coruş'a verdiği samimi cevaplardan ötürü çok teşekkür eder ve tekrardan tebrik ederiz.

Coruş’un hikâyesi, bazen en büyük başarıların en zor dönemlerin içinden çıktığını hatırlatıyor. Bir zamanlar hayallerini sattığını düşünen genç fotoğrafçı, bugün çektiği tek bir kareyle dünyanın dört bir yanındaki insanlara ilham olmayı başararak; belki de vazgeçmenin eşiğinde olan birçok insana ''devam et'' mesajı veriyor.