COVID-19'un Eylül 2019'da Avrupa'ya Sıçradığı Ortaya Çıktı

Yeni bir araştırmada, Eylül 2019'da alınan kan örneklerinde COVID-19 antikoru bulunduğu keşfedildi. Buna göre COVID-19 salgını, Ocak 2020'de değil çok daha erken bir tarihte Avrupa'ya bulaşmıştı.

Milano Kanser Enstitüsü ve Siena Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmada, Eylül 2019 ile Mart 2020 arasında akciğer kanseri taramasına katılan kişilerden alınan kan örnekleri analiz edildi.

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre kanı analiz edilen 959 kişinin yüzde 11,6’sında koronavirüse karşı geliştirilmiş antikorlar tespit edildi. Dahası, koronavirüse karşı antikor bulunan kan örneklerinin yüzde 14’ü eylül ayına aitti.

"Bulgular, salgının tarihini yeniden şekillendirebilir"

Söz konusu bulgular ile ilgili açıklamalarda bulunan Milano Kanser Enstitüsü bilim direktörü Giovanni Apolone, bulgularının salgının tarihini yeniden şekillendirebileceğini ifade etti. Şu ana kadar kabul gören genel kanı, salgının aralık ayında Çin’de görüldüğü ve ocak ayında da İtalya dahil Avrupa ülkelerine sıçradığı yönündeydi.

COVID-19 salgını, tüm dünyada olduğu gibi İtalya’da da tüm şiddetiyle devam ediyor. An itibarıyla İtalya’daki toplam COVID-19 vaka sayısı 712 bin 490'a, toplam hayatını kaybeden sayısı ise 45 bin 229'a yükseldi. İtalyan hükümeti, devam eden ikinci dalga için üç aşamalı risk ve ona uygun tedbir stratejisi benimsemiş durumda. Pek çok kişi ise İtalyan hükümetinin özgürlüklerini kısıtladığını ifade ederek alınan tedbirleri protesto ediyor.