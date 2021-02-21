COVID-19 Mutasyonunun Bulaşı 1.5 Kat Artırdığı İspatlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın iller bazında paylaştığı vaka haritasında en büyük yükseliş Karadeniz bölgesinde görülüyordu. Karadeniz bölgesinde “mutasyonlu virüs” uyarısı yapıldı.

Covid19.saglik.gov.tr adresinde yayımlanan Türkiye haritası üzerinde Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun’da vaka sayılarının nüfusa göre büyük artış gösterdiği görülüyor. 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında yayınlanan raporlarda ilk 5 sırada Karadeniz bölgesindeki bu illerin yer almasından dolayı bölgeye mutasyonlu virüs uyarısı yapıldı.

Karadeniz bölgesinde virüsün bu denli yayılmasının nedenini ise filyasyon ekipleri “cenaze namazları ve taziye ziyaretleriyle” açıklıyor. Vaka sayılarının artmış olduğu bu illerde hafta sonu yasaklarında ilçe geçişleri, köy ve mahalle çıkışları da yasaklandı. Bununla beraber cenaze namazlarına katılım 30 kişi ile sınırlandırıldı.

Prof. DR. Faruk Aydın uyarıyor:

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Farabi Hastanesi Test Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Faruk Aydın, mutasyonlu virüs hakkında şöyle konuştu:

“Ülkemizde artık 3 mutasyon da var. Mutasyonlu virüs çalışılabilen kitler de çalışma merkezlerinde ve bizde de var. Maalesef şu ana kadar çalıştığımız İngiliz mutasyonu idi. Ama bugünden itibaren Brezilya ve Güney Afrika mutasyonu da çalışabilir kitlerimiz geliyor. Dolayısıyla bundan sonra mutasyonluların da nereden köken aldığını görebileceğiz. Mutasyonlu vaka sayısının belli bir sayıya ulaştığını biliyoruz. Mutasyonun da etkili olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak bütün pozitif vakalarda çalışmadığımız için tek parametrenin o olacağını söylemek şimdiden doğru olmaz. Bütün pozitiflerimizle çalışıp mutasyonun hangi oranda olduğunu görmek gerekiyor ki doğru sonuçlara ulaşabilelim.”

Yeni bir pik yaşanabilir:

Prof. DR. Faruk Aydın yeni bir pik yaşanabileceğini belirtiyor. Mutasyonlu virüslerden etkilenmemek adına; 2 metre sosyal mesafe, toplulukta ve kalabalık ortamda çift kast maske ve aynı ortamda kalma süresini 15 dakikadan 10 dakikaya düşürmek gibi önlemler almayı tavsiye ediyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşların kendileri koruma adına bu önlemleri alması oldukça önemli. Aydın, kasım ayı benzeri bir pik dönemi yaşamamak adına herkesin önlem alarak hareket etmesini, aksi halde kasım ayına geri dönülebileceği konusunda herkesi uyarıyor.