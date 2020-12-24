Covid-19 Tedavisini Reddeden Hastalar Gittikçe Kötüleşiyor

Profesör Doktor Şevket Özkaya, Covid-19 tedavisinde verilen ilaçları kullanmayı reddeden bir hastanın akciğerinde yaşanan tahribatı örnek vererek, ilaç kullanmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Covid-19 hastalığı sırasında reçete edilen ilaçların kullanılmasının ne kadar önemli olduğu sık sık belirtiliyor. İlaçların fazlalığından ve etkisinden tereddüt eden insanlar, hastalıkları boyunca ilaç tedavisini reddedebiliyor.

Göğüs Hastalıkları Kliniğinde görev yapan Prof. Dr. Şevket Özkaya, son yapmış olduğu bir karşılaştırma ile ilaç kullanmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Özkaya, tedavi süresi boyunca ilaç kullanmayan bir hastanın akciğerlerinde yaşanan tahribatı gözler önüne serdi.

Yoğun bakım ünitelerinde yaşanan yoğunluğun sebeplerinden biri, hastaların tedaviyi reddetmesi olarak görülüyor

Covid-19 tedavisinde Favipiravir adlı ilacın ilk günde 8 doz alınması gerektiği, hastaları endişeye düşüren bir durum oldu ve çoğu hasta Favipiravir ve tedavi amaçlı kullanılan diğer ilaçları kullanmayı reddetti. Uzmanlar, bu durumun son derece ciddi olduğunu, özellikle yoğun bakım ünitelerinde yaşanan yoğunluğun, hastaların tedaviyi reddetmesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Verilen ilaçlar kullanılmazsa hastalık ciddi bir şekilde ilerliyor

Özel bir hastanede görev alan Şevket Özkaya, durumun ciddiyetini bir hastanın akciğer filminden yola çıkarak dile getirdi. Özkaya, 55 yaşındaki bir hastanın hastaneye ilk geldiğinde çekilen akciğer tomografisi sonucunda, virüsün ciğerlere ciddi bir şekilde tutulum göstermediğini dile getirdi.

“Hastamız 55 yaşında olduğu için her an ilerleyebilir korkusuyla Sağlık Bakanlığımızın önerdiği ilaçları ve reçeteyi hastanemizden kendisine verdik.” ifadelerinde bulunan profesör, daha sonra hastanın ilaçları reddettiğini öğrendiğini dile getirdi. Aynı hasta, 1 hafta sonra solunum yetmezliği sebebi ile tekrar acile gelmiş ve yukarıdaki fotoğraftan anlaşılacağı üzere, çekilen tomografide virüsün akciğerleri tamamen sardığı ve büyük bir harabiyet yaşandığı gözlemlenmiş. Özkaya, solunum yetmezliği sebebiyle hastanın yoğun bakıma alındığını dile getirdi.

“Virüs enfekte ettikten bir süre sonra akciğerlerde yaygın buzlu camlara ve konsolidasyona neden oluyor”

Şevket Özkaya, önceden her aileden bir kişiye Covid-19 pozitif teşhisi konulurken, salgının artmasıyla birlikte ailedeki herkeste bu virüsü görmeye başladıklarını belirtti. Profesör, teşhis konulduktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaçların mutlaka kullanılması gerektiğini, hastalık zamanında tedavi edilmezse ağır solunum yetmezliği ile karşı karşıya kalınabileceğini dile getirdi.

Özkaya ilaçların önemini vurgulamak adına şu ifadeleri kullandı; "Ailenizi ve toplumu seviyorsanız kurallara uyun ve bakanlığımızın önerdiği tedavilerden kaçınmayın diyoruz. Çünkü virüs enfekte ettikten bir süre sonra akciğerlerde yaygın buzlu camlara ve konsolidasyona neden oluyor.”