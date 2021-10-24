Bir Adam, Pandemi Yardım Kredisini Pokemon Kartına Verdi

ABD’li bir adam, iş yeri için aldığı pandemi destek kredisinin büyük bir kısmını bir Pokemon kartına harcadı. Tek bir karta 57 bin lira verdikten sonra krediyi yalanla aldığı ortaya çıkan şahıs, hapis ve para cezası istemiyle yargılanacak.

Herkesin çocukluğuna denk gelmese de Pokemon, özellikle 90’lar çocukları için oldukça çekici bir evrene sahipti. Bu dönemin çocukları çizgi filmi izlemenin yanı sıra Pokemun’un oyunlarını oynadı ve kartlarını topladı. Ancak bahsedeceğimiz olaydaki adam, bu kültürü çok ‘ileri’ seviyeye taşıdı.

Yine 90’larda çocuk olduğunu tahmin ettiğimiz ABD’li bir adam, bir Pokemon kartına yaklaşık 60 bin dolar harcadı. Ancak haberimizin ilginç kısmı bu değil. Şahıs, bu alışverişi için COVID-19 gerekçesiyle aldığı borç parayı kullandı.

Hangi kart olduğu bilinmiyor:

ABD’de Georgia’nın Dublin kentinde yaşayan Vinath Oudomsine adlı şahıs, 2020’nin temmuz ayında 10 çalışanlı bir iş yeri adına COVID-19 tedavisi ve diğer pandemi gereçleri için kredi başvurusu yapmıştı. Başvurusu kabul edilen adam, Küçük İşletme Yönetimi’nden 85 bin dolar kredi aldı. Bu paranın 57 bin dolarını nadir bir Pokemon kartı için harcayan adam, “çocuk adam” teriminin sınırlarını zorladı. Söz konusu kartın da ne olduğu henüz bilinmiyor.

Krediyi verilen nedenden alakasız şekilde kullanan Oudomsine’ın kredi için başvururken iş yerinin çalışan sayısı ve yıllık geliri hakkında da yalan söylediği ortaya çıktı. ‘Para transferi sahtekarlığı’ adlı suçtan yargılanan adam, savcının aktardığı üzere 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezası istemiyle yargılanacak.