Cristiano Ronaldo, Dünyanın En Pahalı Arabasını Satın Aldı

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, dünyanın en pahalı arabası olan Bugatti La Voiture Noire'yi 9.5 milyon Paund karşılığında satın aldı. Otomobil, dünya üzerinde sadece 1 tane bulunuyor.

Süper otomobillere hayranlık duyan Cristiano Ronaldo, garajına bir yenisini daha ekledi. Ferrari 599 GTO, Lamborghini Aventador, McLaren MP4 12C gibi pek çok araca sahip olan Cristiano Ronaldo şimdi de bir Bugatti La Voiture Noire satın aldı. Cristiano Ronaldo'nun satın almış olduğu o otomobil;

Bugatti'nin 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez tanıtmış olduğu Bugatti La Voiture Noire, sadece 1 adet üretildi. Kuruluşlarının 110. yılını kutlayan Fransız ekip, Bugatti La Voiture Noire'yi buna özel olarak tasarladı. Aracın fiyatı ise tam 11 milyon Euro (yaklaşık 75 milyon TL). 1936 ve 1938 yılları arasında üretilmiş olan Bugatti Type 57 SC Atlantic’in modern bir versiyonu olan Bugatti La Voiture Noire'nin teknik özelliklerine gelecek olursak:

Bugatti'nin süper otomobili 8 litrelik bir motora sahip. 0'dan 100 kilometre hıza ise sadece 2.4 saniyede ulaşan araç, 1500 beygir gücüne sahip.

Bugatti tarafından yapılan açıklamada Bugatti La Voiture Noire'nin satıldığı belirtilmişti ancak Cristiano Ronaldo detayına girilmemişti. Araç, tüm detayların hazırlanmasının ardından Cristiano Ronaldo'ya teslim edilecek.