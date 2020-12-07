Free Fire'ın Yeni Oynanabilir Karakteri Ronaldo Oldu

Garena ekibi, günümüzün en çok oynanan mobil oyunlarından biri olan Garena Free Fire için yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile ortaklık kurdu. Portekizli yıldız, yeni güncellemeyle birlikte Free Fire evreninin bir parçası olacak.

111dots Studio tarafından geliştirilen ve Garena tarafından mobil platformlarda yayınlanan hayatta kalma oyunu Free Fire, her geçen gün daha fazla kitleye ulaşmayı başarıyor. Çıktığı ilk günden beri popülerliğini koruyan yapım, görünüşe göre önümüzdeki günlerin çok konuşulan mobil oyunu olacak.

Bugün bir tanıtım videosu yayınlayan geliştirici firma, yakında oyuna eklenecek yeni güncellemeyi duyurdu. 'Operation Chrono' adıyla gelecek güncellemenin başrolünde ise herkesin yakından tanıdığı ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo yer alıyor.

Cristiano Ronaldo, Chrono adıyla Free Fire'a geliyor:

Yapılan duyurunun ardından Twitter'a akın eden Free Fire oyuncuları, Juventus'un golcüsü Cristiano Ronaldo'yu temsil edecek bir karakterle oynayacakları için ne kadar heyecanlı olduklarını dile getirdi. Cristiano Ronaldo ile günümüzün en çok oynanan mobil oyunlarından biri olan Free Fire arasındaki anlaşma ise sektördeki en büyük ortaklık olarak görülüyor.

Yapılan anlaşma hakkında konuşan Portekizli oyuncu, yaptığı açıklamada "Free Fire'da yalnızca modellenmiş bir karakter olarak yer almak yerine tüm evrenin onunla birlikte değişmesi mükemmel bir duygu. Garena ekibi, 'Operation Chrono' için binlerce yeni özellik ve yepyeni elementler üzerinde çalıştı. Umarım dünyanın her yerindeki Free Fire oyuncuları da en az benim kadar heyecanlıdır" ifadelerini kullandı.

Garena yapımcısı Harold Teo ise yapılan anlaşma hakkında "Bu, Free Fire için gerçekten önemli bir ortaklık. Cristiano Ronaldo herkes için bir rol model ve onunla iş birliği yapabilmek ve yüz milyonlarca insana sunabilmek gerçekten heyecan verici. Cristiano Ronaldo ile yaptığımız bu ortaklık topluluğumuza Free Fire'ın tadını çıkarabilecek yeni yollar sunuyor" dedi.

Sizler de Garena Free Fire'ı akıllı telefonlarınıza indirmek ve bir an önce Cristiano Ronaldo ile mücadeleye katılmak istiyorsanız hemen aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla oyunu indirebilirsiniz.