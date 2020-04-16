Crysis Remastered’ın Kısa Tanıtım Videosu Kazara Yayınlandı

Crysis Remastered oyununa ait bir kısa tanıtım videosu, resmi Intel hesaplarından yanlışlıkla yayınlandı. Fragman sadece 40 saniye yayında kalsa da oyun tutkunlarına bu kısacık süre yetti.

Crysis serisinin dünya çapında pek çok hayranı bulunuyor. Oyunun yenilenmiş ve grafikleri güncellenmiş bir versiyonu yakın zamanda farklı platformlarda oynanabilir olacak. Oyunun kısa tanıtım videosu, görünüşe göre zamanından önce internette yayınlandı.

Çeşitli Twitter hesaplarından yayınlanan tanıtım videosu yalnızca 40 saniye yayında kaldı ancak bu süre, Crysis Remastered projesinin sahip olduğu büyük oyuncu kitlesinin oyuna olan özlemini görmek için yetti.

Crysis Remastered videosu yayından hemen kaldırıldı:

Geçtiğimiz günlerde Crysis’in paylaştığı gönderiler, insanların aklına iki ihtimal getiriyordu. Ya yeni bir Crysis oyunu gelecekti ya da eski oyun Remastered olarak yeniden piyasaya sürülecekti. Görünüşe göre Crytek ikinci alternatifi tercih etti.

Intel'in resmi hesaplarından paylaşılan Crysis Remastered kısa tanıtım videosu, belli ki yayınlanması gerekenden önce paylaşıldı. Videoların silinme hızı bize bu yönde bir izlenim veriyor. Tabii videoların yayında kaldığı süre, pek çok kullanıcıya yetti.

AllGamesDelta hesabından, kaldırılan video tekrar paylaşıldı. Videoda oyuna dair çok fazla bir bilgi yer almıyor, yalnızca oyunun yakında geleceği belirtiliyor. Herhangi bir tarih bilgisi ya da oyun içinden çok detaylı bir görüntü görme imkânımız olmuyor.

Oyunculara 40 saniye yetti:

Crysis Remastered; PC, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch için yayınlanacak. Bunun dışında oyun hakkında çok fazla bir bilgimiz yok; bu yüzden heyecan yaratan kısa tanıtım videosuyla yetinmek durumundayız.

Orijinal gönderide “Crysis Remastered yeni grafik özellikleri, yüksek kalite kaplamalar ve CRYENGINE’in kendi donanım -ve API- agnostik ışın izleme çözümlerini bilgisayar, PlayStation, Xbox ve -ilk defa olarak- Nintendo Switch’e getiriyor” şeklinde bir ifade yer alıyordu.

Oyun hakkında bu kadar söylenti ortaya çıktıktan ve oyunun kısa tanıtımı kazara da olsa yayınlandıktan sonra resmi bir duyuru için çok beklememiz gerekmeyecektir. Oyun yakın zamanda resmi olarak duyurulacaktır. Böylece biz de daha fazla detay öğreneceğiz.