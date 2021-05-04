Counter-Strike: Global Offensive'in Yeni Sürümü Yayınlandı

Valve, Counter-Strike: Global Offensive için yeni bir güncelleme yayınladı. "Kırık Diş Operasyonu"nu sona erdiren bu güncelleme, oyuna çok sayıda yenilik getiriyor. Bu yeniliklerin belki de en önemlisi ise "Yılan Isırığı" isimli bir oyun kasası.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Valve, dünyanın en popüler birinci şahıs nişancı oyunlarından Counter-Strike: Global Offensive için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, oyundaki "Kırık Diş Operasyonu"nun sonunu belirlerken, oyunla ilgili de pek çok yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Hatta bu güncelleme için, namıdiğer CS:GO'ya son dönemlerde gelen en dolu güncelleme diyebiliriz.

Counter-Strike: Global Offensive için yayınlanan güncelleme, oyunun Kırık Diş Operasyonu paketini satın alan oyuncular için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü bu güncelleme, söz konusu etkinliği bitiriyor ve oyuncuların, 15 Mayıs tarihine kadar etkinlik ödüllerini toplamaları gerekiyor. Ancak güncelleme, az önce de belirttiğimiz gibi yalnızca bu etkinlik ile ilgili değil.

İşte Counter-Strike: Global Offensive güncellemesiyle gelen yenilikler

Counter-Strike: Global Offensive'in yeni güncellemesi, oyuna yeni bir abonelik hizmeti getiriyor. CS:GO 360 olarak isimlendirilen bu abonelik hizmeti, oyuncuların resmi rekabetçi karşılaşmalardaki istatistiklerin detaylıca kaydedilmesini ve oyuncuların da bu özellikten faydalanarak kendi istatistiklerini takip etmelerini sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar, yeni güncelleme ile birlikte "Yılan Isırığı" olarak isimlendirilen yeni bir kasa ile karşılaşacaklar. Bu kasanın içinden çıkabilecek eşyalar ise şöyle olacak;

Güncelleme, CS:GO'nun unutulmaz bir parçası haline gelen tavukların görünümlerini yeniliyor. Ayrıca bazı topluluk haritalarında siyah olarak görülen dokular da bu güncelleme ile düzeltiliyor. Oyuncular artık "\" tuşu oyundaki komutlara atayabiliyorlar. Ayrıca güvenlik ve kararlılıkla ilgili de bazı çalışmalar yapan Valve, oyunun daha akıcı bir hale gelmesini sağlamışlar.

Valve, Counter-Strike: Global Offensive'deki haritalarla ilgili de bazı değişiklikler yapmış durumda. Örneğin oyuncular, yeni güncelleme ile Grind ve Mocha isimli haritaları resmi karşılaşmalarda oynayabilecekler. Ancak bu haritalar gelirken Apollo, Engage, ve Anubis haritaları, ölüm maçı, rekabetçi ya da hazırlık maçlarında oynanamayacak. Ancient, Nuke ve Frostbite isimli haritalar ise bu güncelleme ile bazı düzeltmelere kavuşmuş durumda.