Usame Bin Ladin'in Counter Strike Oynadığı Ortaya Çıktı

2011 yılında öldürülen terörist başı Usame Bin Ladin ile ilgili bazı belgeler yayınlayan CIA, El-Kaide kurucusunun Counter-Strike oynamayı sevdiğini açıkladı. Ayrıca Disney filmleri ve Super Mario, Final Fantasy, Dragon Ball Z ve Half Life da Usame Bin Ladin'in favorileri arasındaymış.

Dünya tarihinin en azılı teröristlerinden bir tanesi hiç şüphesiz Usame Bin Ladin'di. Pakistan'da kurulan ve aşırı sağcı radikal islami gruplardan oluşan "El-Kaide" isimli terör örgütünün kurucusu olan Usame Bin Ladin, bu terör örgütünü Arap Yarımadası'ndan Rusya'ya kadar pek çok yerde saldırılar düzenleyebilir hale getirmeyi başarmıştı. Bu terör örgütünü tüm dünyanın tanımasına yol açan olaysa, geçtiğimiz günlerde bugüne kadar yayınlanmamış görüntüleri açığa çıkan 11 Eylül Saldırısı'ydı.

ABD'nin açıkça düşman olarak tanımladığı Usame Bin Ladin, 2011 yılında CIA tarafından düzenlenen özel bir operasyonla öldürüldü. Ancak şimdi, konuyla ilgili çok çarpıcı bir açıklama yapıldı. CIA, Usame Bin Ladin'e ait olduğu tespit edilen sarı kapaklı bir defter ile bu defterde neler yazdığından bahsedilen bir kamuoyu açıklaması yaptı. Bu açıklama, Usame Bin Ladin'in terörist kişiliği haricinde başka bir kişi daha olduğunu gözler önüne seriyor.

Usame Bin Ladin, film izlemeyi ve Counter-Strike oynamayı severmiş

-Usame Bin Ladin'e ait olduğu tespit edilen sarı kapaklı defter

CIA tarafından elde edilen ve bilgilere göre Usame Bin Ladin, özellikle de Disney filmlerinden hoşlanıyormuş. Terörist başının favori filmleri ise Arabalar, Buz Devri ve Cesur Civciv'miş. Usame Bin Ladin'in video oyunlarına da büyük ilgi duyduğunu söyleyen CIA, Bin Ladin'in başta Counter-Strike olmak üzere Half Life, Final Fantasy, Dragon Ball Z ve Super Mario gibi oyunları sıklıkla oynadığını belirtiyor. Bin Ladin'in kapalı sunucu kurmak gibi bir takıntısının olmayışı ise dünya genelindeki herhangi bir oyuncunun, bir gün Usame Bin Ladin ile takım arkadaşı olduğu ya da onu oyunda öldürmüş olabileceği anlamına geliyor.

Bu arada, Usame Bin Ladin'in Counter-Strike oynadığı yılları 2000 ila 2011 aralığına yerleştirebiliriz. Yani Counter-Strike: Global Offensive, o yıllarda yoktu. İnsanlar, 2000 yılında piyasaya sürülen Counter-Strike 1.6'yı ya da daha eski sürümleri oynuyorlardı. Eğer sizler de o yıllarda sıkı bir Counter-Strike oyuncusu iseniz, kim bilir belki de dünyanın en azılı teröristlerinden bir tanesi ile takım arkadaşı olmuş olabilirsiniz...