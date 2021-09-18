Ordu'da Yeri Olmayan Öğrenciler Otellerde Misafir Edilecek

Okuyacakları şehirde kalacak yer bulamayanlara Ordu Valisi’nden yardım eli geldi. Vali Tuncay Sonel’ın açıklamalarına göre Ordu’da okuyacak üniversite öğrencileri, kalacak yer bulana kadar şehirdeki otellerde kalabilecek.

Son günlerde gündemde en çok yer eden konulardan biri, üniversitelerin açılmasına ramak kala artan ev kiraları ve KYK yurtlarının sınırlı olmasından dolayı öğrencilerin, okuyacakları şehirde hâlâ kalacak yer bulamamasıydı. Özel yurtlar da pahalı olduğundan dolayı birçok öğrenci, nereye gideceğini şaşırdı. Yurtların yaşanabilirliğine ve ağırlayabildikleri öğrenci kapasitesine, ayrıca fırsatçı ev sahiplerine hâlâ çözüm bulunamasa da; bazı küçük kuruluşlar ya da valilikler yardım için elinden geleni ortaya koymakta.

Bunlardan biri ise Ordu Valiliği. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre uygun kiralık ev bulamayan ve KYK yurdu kazanamayan öğrenciler, kalacak başka bir yer bulana kadar Ordu’daki otellerde kalabilecek.

Yeni yer bulunana kadar oteller kapısını açacak

Okulların açılmasına günler kala üniversite öğrencilerinin kalacak yer bulma telaşı da ateşlendi. Birçok öğrenciye KYK yurdu çıkmazken, kimi bölgede özel yurtlarda bile yer kalmadı. Ne yapacağını şaşıran öğrencilere yardım eli uzatanlardan biri ise Ordu Valisi Tuncay Sonel oldu. Sonel’in yaptığı açıklamalara göre okuyacağı şehir Ordu olup henüz kalacak bir yer bulamayan öğrenciler, şehirdeki otellerde yer bulana kadar kalabilecek.

Üniversitelerin uzun sürenin ardından tekrar açılacak olmasıyla birlikte birçok şehire öğrenci akını olduğunu belirten Vali Sonel, Ordu’da okuyacak olanlara verdiği müjdeyi şu sözlerle devam ettirdi:

"Biz de Ordu Valiliği olarak otellerimizle anlaştık, öğrencilerimize ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Valiliğimizin hemen girişinde yer alan Açık Kapı ofisimizde öğrencilerimiz karşılanıyor. Yurt çıkmayan ya da ev bulamayan öğrencilerimiz otellerimizde ağırlanıyor. Akşam yemeği kendilerine ikram ediliyor. Devletimizin şefkati ve merhameti genç kardeşlerimize gösteriliyor. Onlar bizim misafirimiz. Yurt çıkıncaya ya da ev buluncaya kadar Valiliğimizin misafiri olarak temiz ve salgın şartlarına uygun, sağlıklı bir ortamda vakitlerini geçiriyorlar."