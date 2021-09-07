Bir süredir gündemden düşmeyen sosyal medya kanunu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre platformlar, trol hesapların bilgilerini paylaşmazlarsa 3 aşamalı bir cezayla karşılaşacaklar. Ayrıca son dönemlerde, sosyal medya kanunu için Singapur modeli ön plana çıkmış durumda.

İçeriği fazlasıyla merak edilen sosyal medya kanunu, önümüzdeki birkaç ay içerisinde hayatımıza girecek. Henüz netleşmemiş olsa da pek çok detayı ile ortaya çıkan kanun, vatandaşları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan sorumlu tutacak.

Hürriyet'in haberine göre sosyal medya kullanımına ilişkin kanun, trol hesaplarla mücadeleyi de içerecek. Yani yetkililer, dezenformasyon ile mücadele için trol hesapların da peşine düşecekler. Hatta trol hesapların bilgilerinin hükümete verilmemesi durumunda, sosyal medya platformlarına da bazı cezalar uygulanacak. 3 aşamalı ceza süreci, giderek ağırlaşan yaptırımlar kapsayacak.

Singapur modeli üzerinde duruluyor

Edinilen bilgilere göre yetkililer, trol olduğu anlaşılan bir hesabın bilgisini alamadıklarında önce para cezası uygulayacaklar. Bu süreçte bilgi paylaşımı yapmamaya devam eden platform, önce reklam yasağı sonra da bant genişliği daraltma cezalarıyla karşı karşıya gelecek. Ayrıca hükümet yetkililerinin Singapur modeli üzerinde durduğu ifade ediliyor.

Konuyla ilgili bir makale yazan deneyimli gazeteci Abdulkadir Selvi, şu sözleri kullandı; "Sosyal medyayla ilgili olarak Fransa, İngiltere ve Almanya örnekleri incelendi. Almanya modeli üzerinde ağırlıklı olarak duruluyor. Ancak sosyal medyanın nefret suçu açısından tehlikeli bir mecraya dönüştüğü günümüzde Singapur modeli de mercek altına alındı. 2023 seçimlerine giderken sosyal medyadan yayılan asılsız haberlerle kitlelerin manipüle edilmesinin önüne geçilmek isteniyor. Singapur modeli Almanya, Fransa ve İngiltere örneğinden farklı olarak nefret suçuyla ilgili paylaşımları kaldırmayanlara 10 yıl hapis cezası getiriyor. “Sahte Haber Yasası” adını taşıyan düzenlemede sosyal medya içeriğinin güvenli olup olmadığına hükümet karar veriyor. İktidarın yapmayı planladığı düzenlemede ise güvensiz içeriğin tespiti ve hangi haberin yalan ya da manipülasyon amaçlı olduğuna bir kurulun karar vermesi planlanıyor. Bunun için öncelikle yalan haber kriterinin belirlenmesi ve bu kararı alacak kurulun belirlenmesi üzerinde duruluyor."