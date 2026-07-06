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Cupra Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Temmuz 2026 döneminde Cupra, sportif karakterini yansıtan modellerini güncel fiyatlar ve çeşitli finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Markanın sunduğu kampanyalar, indirimler ve kredi destekleri yeni araç sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.

Cupra Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Deniz Şen Deniz Şen /

Temmuz 2026 itibarıyla Cupra Türkiye'nin güncel fiyat listesi, markanın dikkat çeken modelleri arasında yer alan Formentor, Leon, Terramar ve Born'daki son fiyatları ortaya koyuyor. Sportif tasarımı, güçlü motor seçenekleri ve ileri teknolojileriyle öne çıkan Cupra modelleri, performans ile konforu bir arada arayan kullanıcılar için iddialı alternatifler sunmaya devam ediyor.

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Temmuz 2026 ayında Cupra tarafından sunulan kampanyalar, finansman destekleri ve dönemsel avantajlar da sıfır kilometre araç satın almayı planlayanların yakın takibinde bulunuyor. Bu rehberde Cupra'nın güncel fiyat listesi, devam eden indirimleri, kampanyaları ve kredi fırsatlarına ilişkin merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Cupra Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Cupra Formentor

Cupra tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Leon 2.650.000 TL -
Formentor 2.651.150 TL -
Terramar 3.116.150 TL -

Cupra İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

Cupra Formentor

Cupra Bireysel Kredi Kampanyası

Cupra, bireysel müşterilere özel sunduğu finansman desteğiyle yeni araç sahibi olmak isteyenlere avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor. Kampanya kapsamında 300.000 TL tutarında 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı sağlanırken, aylık taksit tutarı 25.000 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 300.000 TL olarak gerçekleşiyor.

Cupra 250 Bin TL %0 Faizli Kredi Kampanyası

Cupra, bireysel müşterilerine özel olarak 250.000 TL tutarında 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı sunuyor. Aylık 20.833 TL taksit imkânı sağlayan kampanya sayesinde, Cupra modellerine ek faiz yükü olmadan avantajlı ödeme koşullarıyla sahip olmak mümkün hale geliyor.

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