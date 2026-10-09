Paramount Pictures, sevilen oyun Cyberpunk 2077’yi beyaz perdeye uyarlayacak. İşte ilk detaylar.

Video oyunlarının film ve dizi olarak uyarlanması son yıllarda iyice popülerleşen bir hamleydi. Şimdi ise bunlara bir yenisinin daha eklendiği açıklandı. Oyun dünyasının en popüler bilim kurgu evrenlerinden biri olan Cyberpunk 2077’nin de beyaz perdeye adım atacağı ifade edildi.

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Deadline tarafından paylaşılan bilgilere göre Projekt Red’in sevilen video oyunu serisi, Paramount Pictures bir sinema filmine uyarlanacak.

Şimdilik çok erken aşamalarda olduğu için pek bilgi yok

Projenin henüz erken aşamalarında olunması nedeniyle filmin ne zaman vizyona gireceğine ya da prömiyer yapacağına dair kesin bir tarih paylaşılmış değil. Filmin arkasındaki yapım ekibinde ise dikkat çeken bir isim yer alıyor. Sinema dünyasında Transformers serisinin yapımcılığıyla tanınan Lorenzo di Bonaventura, bu projede de yapımcı olarak görev alacak.

Dev bütçeli aksiyon yapımlarındaki tecrübesiyle bilinen Bonaventura'nın varlığı, Night City’nin büyüleyici atmosferinin beyaz perdeye nasıl yansıtılacağına dair beklentileri şimdiden yükseltmiş durumda.

Cyberpunk 2077’nin sinema uyarlaması haberi, oyunun yakaladığı ticari başarı duyurusunun ardından geldi. 2020 yılındaki çıkışı sırasında yaşanan teknik aksaklıklara ve çalkantılı döneme rağmen oyun, zaman içerisinde toparlanarak CD Projekt Red için devasa bir başarı hikayesine dönüşmüştü. Şirket tarafından son yapılan açıklamalara göre Cyberpunk 2077, dünya genelinde 40 milyon satış barajını geride bırakmayı başardı.