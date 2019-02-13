  • Cyberpunk 2077 Tek Bir Oyun Mağazasına Özel Olmayacak

Cyberpunk 2077 Hakkında CD Projekt Red'den Yeni Bir Açıklama Geldi

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Cyberpunk oyuncularının beklediği açıklama nihayet bugün geldi. Yeni oyun geliyor.

The Witcher serisinin yapımcısı olan CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 için yeşil ışığı yaktı. Bugün yaptığı duyuru ile Polonyalı şirket, oyuncularını fazlasıyla mutlu etti. Oyun geliştiricisi şirketin hayranlarından birisinin Twitter üzerinden CD Projekt Red'e "Lütfen, lütfen lütfen bu oyunu Epic Games Store'a özel olarak çıkarmayın" şeklinde sitem etmesine şirketten cevap gecikmedi.
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Kendi hayranının önceki tecrübelerine dayalı olarak paylaştığı sitem dolu Tweet'ine CD Projekt Red: "Ayyyyynen, boş verelim onu" dedi. CD Projekt Red'in bu Tweet'inden anladığımız üzere Cyberpunk 2077 Epic Games Store'a özel olarak çıkmayacak, diğer dijital oyun dağıtımı mağazalarında da bulunacak ve satın alınabilecek.
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Metro Exodus'un Epic Games Store'a özel olarak piyasaya sürülmesini hiç iyi karşılamayan '4A Games' ve 'Koch Media'nın hayranları, CD Projekt Red'in de bundan ders almasına sebep olmuş gibi gözüküyor. Cyberpunk 2077 için 400'den fazla kişinin çalışıyor olduğu belirtilirken, oyunun önümüzdeki sene piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Oyunun bu yıl gerçekleştirilecek olan E3 Gaming Expo'da ön gösterime çıkabileceği de söylentiler arasında.

Kaynak : https://www.express.co.uk/entertainment/gaming/1085246/Cyberpunk-2077-release-date-CD-Projekt-Red-Epic-Store-Steam
Etiketler: the witcher 3, CD Projekt Red, cyberpunk 2077
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