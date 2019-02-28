Cyberpunk 2077'in E3 2019'da Görüneceği Kesinleşti

Kısa bir oynanış videosuyla ilk kez ABD'de düzenlenen video oyun fuarı E3'ün 2018'deki etkinliğinde karşımıza çıkan Cyberpunk 2077, 2019 yılının E3 fuarında da yerini alacak.

Oyun geliştiricisi CD Projekt Red, The Witcher 3’ten sonra ki en büyük projesini geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Bu yıl, oyun fuarlarının en büyüğü olan E3’te yer alacak olan Cyberpunk 2077, birinci şahıs görünümlü bir RPG oyunu olacak. Oyunun, yaklaşan Microsoft Xbox basın toplantısında da yer alması da ihtimaller dahilinde.

Cyberpunk 2077’nin E3 2019’da yer alacağının duyurulmasından sonra, CD Projekt Red’in oyun için bir çıkış tarihi açıklaması bekleniyor. Yüksek beklenti yaratan Cyberpunk 2077’nin, ilk olarak günümüz donanımları için çıkarılacağı ve yeni nesil donanımların gelmesiyle birlikte yeniden yayınlanacağı tahmin ediliyor.

"Soranlarınız vardı, evet bu yıl E3'te olacağız."

Birkaç belirgin detay dışında önemli bir gelişme bulunmasa da son gelen haberlere göre CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 için oynanabilir bir beta sürümü yayınlamayacak. Firmanın açıklamasına göre oyunun ilk çıkışında çok oyunculu mod olmayacak. Bu yüzden topluluk tarafından test edilecek bir durumun olmayacağı düşünülüyor.

Cyberpunk 2077 şu anda PC, PS4 ve Xbox One için geliştirme aşamasında ve daha önce de belirttiğimiz gibi çıkış tarihi henüz belli değil.