Bir Cybertruck, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Trump Oteli'nin önünde bomba gibi patladı. Saldırı olabileceği düşünülen olayın ardından 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Tesla’nın sıra dışı tasarımıyla bildiğimiz tamamen elektrikli kamyoneti Cybertruck, dün gece korkutucu bir olayla gündeme geldi. Araç, ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas şehrindeki Trump International Hotel’in önünde patladı.

Kameralara da yansıya bu olayda Cybertruck’ın bir bomba gibi patladığı ve etrafında insanlar olduğu görüldü. Olay sonucunda aracın içindeki kişi hayatını kaybederken 7 kişi de hafif yaralandı.

Cybertruck’ın patladığı anlar

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Araçta havai fişek ve benzin bidonlarının olduğu belirtildi

*Patlamanın ardından Cybertruck.

Las Vegas Polis Departmanı, yaptığı açıklamalarda kamyonetin kasasında birçok havai fişeğe rastlandığını açıkladı. Zaten videodan da havai fişekler görülebiliyor. Bu fişekler, sürücü tarafından kontrol edilebilen bir patlama sistemine bağlıymış. Ayrıca benzin bidonlarının yer aldığı da ifade edildi.

Patlatılan Cybertruck, Colorado eyaletinden kiralanmış ve dün yerel saat ile sabah 7.30 sularında şehre gelmiş. Patlamadan 15 saniye önce de otelin önüne yanaşmış. Yani tüm kanıtlar, kasıtlı olarak ayarlanmış bir patlama olabileceğini gösteriyor. Tabii hâlâ kazara mı yaşandığına yoksa bir saldırı mı olduğuna dair bir resmî açıklama yok.

Musk’tan da açıklama geldi

Yaşanan bu olayın ardından Tesla patronu Elon Musk da açıklama yaptı. Milyarder girişimci, patlamanın Cybertruck ile hiçbir alakası olmadığını belirtti. Araçtan alınan verilere bakarak bunu doğruladıklarını ekleyen Musk, kasada taşınan büyük bomba veya havai fişeklerden kaynaklanan bir patlama olduğu bilgisini aldıklarını da aktardı.

Dün ABD’nin New Orleans eyaletinde bir kişinin kalabalığın içine daldığı bir saldırı yaşanmıştı. Las Vegas’taki bu patlama da bu yüzden insanlarda bir başka saldırı olabileceğine dair endişe yarattı. Henüz resmî bir açıklama olmadığı için bu konuda bir şey demek mümkün değil. İncelemeler devam ediyor. Ancak yetkililer, bölgede şimdilik güvenlik sorunu olmadığını belirterek insanların içini rahatlatmış.

Donald Trump'a ait otelde yaşanan bu olay olay, Elon Musk'ın ABD Başkanı seçilen Trump ile iyice yakınlaşmasının ardından geldi. Tabii onunla bir alakası var mı yok mu bilemiyoruz.

Olaydan gelen diğer görüntüler