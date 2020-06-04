SpaceX, 60 Yeni Starlink Uydusunu Daha Başarıyla Fırlattı

SpaceX’in her bölgeye internet hizmeti sunmak için başlattığı Starlink projesi, bu gece başarılı bir görevi daha geride bıraktı. Görev sonucunda 60 yeni Starlink uydusu yörüngeye yerleştirildi.

SpaceX, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği insanlı uzay uçuşuyla önemli bir başarı elde etmişti. Şirket, bu tarihi başarının hemen ardından yeni bir görevi daha başarıyla tamamladı. Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, bu gece uzaya 60 Starlink uydusunu başarıyla gönderdi. Daha önce uzaya gönderilen uydularıyla birlikte toplamda 482 uydu yörüngeye yerleşmiş oldu. Roketleri uzaya taşıyan Falcon 9 roketi ise başarılı bir şekilde Dünya’ya geri dönmeyi başardı.

SpaceX, her ay düzenli olarak göndermeyi planladığı uyduları tüm dünyaya internet hizmeti sunmak için kullanacak. Musk’ın planına göre önümüzdeki aylarda beta sürümünün başlaması beklenen Starlink projesi, geniş bir kapsama alanıyla hizmet vermesi için 800 uyduya ihtiyaç duyuyor. Şirketin planlarında ise çok daha fazla Starlink uydusunu uzaya fırlatmak yer alıyor.

İlk aşamadaki hedef 12 bin uydu

SpaceX, önümüzdeki 7 yıl içerisinde 12 bin Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi hedefliyor. İnternet hizmetinin bulunmadığı yerlerde dahi uzaydan internet sunacak şirket, bu sayede tüm dünyaya ucuz ve hızlı internet sunacak.

Ülkemizde de büyük bir ilgiyle takip edilen Starlink projesi, henüz çok erken aşamada olsa da önümüzdeki 10 yıl içerisinde en fazla aboneye sahip internet hizmeti sunan şirketlerden birisi olacak gibi görünüyor. Bu konuda hükümetlerle birlikte adım atan Musk, Starlink uydularını farklı yüksekliklerde yerleştirmeyi planlıyor.

Gök gözlemlerine karşı güneşlik kullanılacak

SpaceX’in uzaya gönderdiği 60 uydunun “VisorSat” olarak da bilinen güneşliğe sahip olduğu açıklandı. Bu güneşlikler, uyduların güneşten gelen ışığı dünyaya yansıtmasının önüne geçecek. Son hedefe göre 40 binden fazla uyduyu yörüngeye sokmak isteyen SpaceX’in böyle bir çözüm bulması mecburi gözüküyordu. Uyduların gökyüzünden görülüp görülmeyeceğini önümüzdeki süreçte göreceğiz.