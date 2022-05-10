Yeni Dacia Sandero Stepway, SUV modellerinin alışılagelmiş ruhunu yepyeni tasarım özellikleriyle sunuyor. Konfor, güvenlik ve teknolojinin ön planda tutulduğu model, sürücülere benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Gelin yeni Dacia Sandero Stepway öne çıkan özelliklerine ve 2022 fiyatlarına yakından bakalım.

Romanya merkezli otomobil firması Dacia, uzun yıllardır SUV sınıfı başta olmak üzere otomobil dünyasında pek çok yeniliğin kapılarını aralayan modellere imza attı. Yeni Dacia Sandero Stepway 2022 modeli ise şehirli insanın maceracı ruhunu yansıtıyor. Yeni Dacia Sandero Stepway dış tasarım özellikleriyle dikkat çekiyor olsa da günümüz teknolojisine uyum sağlamayı ihmal etmemiş.

Yeni Dacia Sandero Stepway gelişmiş multimedya sistemleri ile birlikte aynı zamanda sürücü ve yolcu güvenliğini ön planda tutan güvenlik sistemlerine sahip. Güçlü bir performans sunan verimli motoru, çevreci bir yaklaşıma da sahip. Yani klasik SUV tarzı, günümüz dünyasının ihtiyaçlarıyla harmanlanmış diyebiliriz. Gelin yeni Dacia Sandero Stepway öne çıkan özelliklerine ve 2022 fiyatlarına biraz daha yakından bakalım.

2022 Dacia Sandero Stepway tasarımı, özellikleri ve fiyatı:

Tasarım: Y şeklinde tasarlanmış LED farlar

Yeni Dacia Sandero Stepway 2022, klasik bir SUV ama hiç de sıradan gözükmüyor. Y şeklinde ışık imzası ile dikkat çeken LED farları ve dinamik ön tasarım detayları, modele benzersiz bir karakter katıyor. Yenilenen jant tasarımı göz alıcı bir şıklık katarken çok amaçlı modüler tavan barları ve yerden yüksek gövdesi ile konforu ön planda tutan keyifli bir kullanım sunuyor.

Ön LED farlarda bulunan Y şeklinde ışık imzası arka farlarda da unutulmamış. Bagaj kapağı çok daha erişilebilir bir noktaya alındığı için hem tasarım şıklığı hem de kullanım kolaylığı katmış. Sayısız malzeme taşımanıza imkan sağlayan modüler tavan barları, koltukları geriye yatırarak genişletilebilen bagaj bölmesi ve her türlü yol şartında keyifli bir sürüş deneyimi sunan yerden yükseklik sayesinde Dacia Sandero Stepway; sürücülerin kalbini fethetmeyi hedefliyor.

İç tasarım: 8 inçlik dokunmatik ekran

Yeni Dacia Sandero Stepway, iyi bir SUV modeli olmanın hakkını veriyor ve hem sürücüyü hem de yolcuları rahat ettirecek kadar geniş bir iç gövde yapısı sunuyor. Son derece pratik ve işlevsel olarak tasarlanan iç mekan detaylarında panaromik görüntü sunan camlar, eşya saklama bölmesi de bulunan yüksek kol dayama konsolu ve gözünüzü yoldan ayırmadan kontrol edebileceğiniz 8 inçlik dokunmatik ekran dikkat çekiyor.

Modelin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de Eller Serbest Dacia Kart Sistemi. Bu sistem sayesinde Dacia kartı kullanarak aracı açabilir ya da kilitleyebilirsiniz. Tertipli sürücüler için kol dayama konsolunda ve orta konsolda pek çok eşya saklama bölmesi bulunuyor. Dacia Sandero Stepway iç mekan tasarımını dilerseniz çok işlevli uçak tipi tepsi, aydınlatmalı ön kapı eşikleri, bagaj halısı, premium halı paspas ve farklı tavan barı seçenekleri ile özelleştirebilirsiniz.

Çok daha keyifli yolculuklar için multimedya sistemleri:

Yeni Dacia Sandero Stepway 2022, hem sürücünün hem de yolcuların konforunun ön planda tutulduğu bu arabada çok daha keyifli seyahatler için geliştirilmiş multimedya sistemleri sunuyor. Apple CarPlay uyumlu Media Nav sistemini 8 inçlik dokunmatik ekran üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bu sistem telefon yansıtma özelliğine sahip olduğu için sürüş sırasında bir daha elinize telefon almanız gerekmeyecek.

Bluetooth bağlantısına, jak girişine ve USB girişlerine sahip olan bu sisteme bağlı olan 6 hoparlörden müzik dinleyebilir; telefon, radyo, navigasyon ve diğer multimedya araçlarını kontrol edebilirsiniz. Bu kontrolün, gözünüzü yoldan ayırmadan bakabileceğiniz 8 inçlik dokunmatik ekran üzerinden gerçekleştirildiğini hatırlatalım.

Dacia Sandero Stepway bir de Media Control Sistemine sahip. Bu sistem, direksiyonun yanında bulunan 3.5 inçlik bir ekran üzerinden kontrol ediliyor. Sisteme, telefonunuz üzerinden erişebiliyorsunuz. Bluetooth bağlantısı sayesinde kontrol edebileceğiniz sistem, ana sistemden bağımsız olarak kapılarda bulunan iki farklı hoparlöre bağlı. Yani ortamın kontrolün tamamen sizin elinizde.

Güvenlik: Hız sınırlayıcı ve otomatik acil durum çağrısı

Yeni Dacia Sandero Stepway 2022, en gelişmiş otomobil teknolojilerini yalnzıca konfor ve eğlence için kullanmıyor. Son teknolojiler aynı zamanda gelişmiş güvenlik sistemlerinin de temelini oluşturuyor. Dacia Sandero Stepway’in gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde sürüş deneyiminiz hiç olmadığı kadar güvenli hale geliyor.

Dacia Sandero Stepway’in güvenlik sistemleri arasında kör nokta uyarı sistemi, ön ve arka park yardımı, geri görüş kamerası, yokuşta kalkış destek sistemi, elektrikli park freni, hız sınırlayıcı ve otomatik acil durum çağrısı gibi en son otomobil teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş özel sistemler bulunuyor. Yeni Dacia Sandero Stepway modelinde bulunan multimedya ve güvenlik sistemlerinin bazıları standart donanımla beraber, bazıları ise ek donanım paketleri ile beraber sürücülere sunulmaktadır.

Dacia Sandero Stepway standart donanımları:

Gövde rengi dış dikiz aynaları

Deri direksiyon

Krom tavan barları

Anti Blokaj Fren Sistemi

Eller Serbest Dacia Kart Sistemi

Cruise Control

Geri görüş kamerası

ISOFIX çocuk koltuğu sabitleyici

Hill Start Assist

Acil Durum Çağrısı

Arka park sensörü

Hareket halinde otomatik olarak kilitlenen kapılar

Otomatik yanan farlar

Yağmur sensörü

Acil fren destek sistemi

Elektronik Denge Programı

Anahtarsız yakıt deposu açma ve kapama

ECO Mode

Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar

3,5 inç TFT gösterge paneli

Elektrikli arka camlar

Media Display

Dacia Sandero Stepway teknik özellikleri ve yakıt tüketimi:

1.0 Turbo ECO-G 100 bg motor

100 kw / bg maksimum güç

170 Nm tork

6 ileri manuel vites

999 mc3 silindir hacmi

3 silindir

EURO6 emisyon standardı

Ortalama 6,7 lt / 100 km yakıt tüketimi

177 km / s maksimum hız

11,90 sn 0 - 100 km / s hızlanma

1209 kg ağırlık

2007 mm genişlik

2001 mm yükseklik

4099 mm uzunluk

410 dm3 bagaj hacmi

50 lt yakıt deposu kapasitesi

Şehir içi yakıt tüketimi: 7,8 LT

Şehir dışı yakıt tüketimi: 6 LT

Ortalama yakıt tüketimi: 6.7 LT

Yeni Dacia Sandero Stepway 2022 fiyat listesi:

Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg: 372.900 ₺

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 434.000 ₺

Sürücülere benzersiz bir SUV deneyimi sunmayı hedefleyen yeni Dacia Sandero Stepway öne çıkan özelliklerinden ve 2022 fiyat listesinden bahsettik. Dacia Sandero Stepway modeli hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.