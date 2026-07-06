Temmuz 2026 döneminde Dacia, geniş model gamını güncel fiyatlar ve çeşitli finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Markanın sunduğu kampanyalar, indirimler ve kredi destekleri sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.

Temmuz 2026 itibarıyla Dacia Türkiye'nin güncel fiyat listesi, markanın en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan Sandero Stepway, Jogger, Duster ve Spring'deki son fiyatları ortaya koyuyor. Uygun fiyat politikası, geniş iç hacim sunan modelleri ve ekonomik kullanım avantajlarıyla dikkat çeken Dacia, farklı bütçelere hitap eden seçenekleriyle otomobil pazarındaki güçlü konumunu koruyor.

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Temmuz 2026 ayında Dacia tarafından sunulan kampanyalar, kredi fırsatları ve dönemsel avantajlar da araç satın alma sürecini daha cazip hale getiriyor. Bu rehberde Dacia'nın güncel fiyat listesi, devam eden indirimleri, kampanyaları ve finansman seçeneklerine ilişkin merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

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Dacia tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı Yeni Sandero 1.238.000 TL - Yeni Sandero Stepway 1.681.000 TL - Yeni Logan 1.699.000 TL - Yeni Jogger 1.595.000 TL -

Dacia İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

Yeni Dacia Sandero Manuel Vites'te Temmuz Ayına Özel Kredi Kampanyası

Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Yeni Dacia Sandero manuel vites versiyonu, 1.254.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Modelde ayrıca 150.000 TL tutarında kredi için yüzde 1,99 faiz oranı uygulanarak yeni araç sahibi olmak isteyenlere avantajlı finansman desteği sağlanıyor.

Yeni Dacia Sandero Stepway'de Temmuz Ayına Özel Finansman Desteği

Temmuz 2026 kampanyası kapsamında Yeni Dacia Sandero Stepway, 1.560.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Model için ayrıca 150.000 TL tutarında kredi kullanımında yüzde 1,99 faiz oranı sunularak, araç sahibi olmak isteyenlere avantajlı ödeme seçenekleri sağlanıyor.

Yeni Dacia Logan'da Temmuz Ayına Özel Kredi Fırsatı

Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Yeni Dacia Logan, 1.590.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Dacia ayrıca model için 150.000 TL tutarında kredi kullanımında yüzde 1,99 faiz oranı sunarak, yeni araç sahibi olmak isteyen müşterilere avantajlı finansman desteği sağlıyor.