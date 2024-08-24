Dalgaların gücünden enerji üretmek, kulağa bilim kurgu gibi gelebilir ama İsveçli mühendisler bu hayali gerçeğe dönüştürmeyi başarmış durumda. Bu içerikte, teknoloji ve mühendislik harikası şamandırayı anlatacağız.

İsveçli bir şirket olan CorPower temiz enerji üretiminde devrim yaratacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

C4 Dalga Enerji Dönüştürücüsü (WEC) olarak isimlendirilen bu teknoloji ile ilgili son çalışmalar hâlâ devam ediyor olsa da, şirket bu yeni teknolojinin sürdürülebilir bir gelecek için büyük umutlar taşıdığını belirtiyor.

60 metreden uzun devasa bir şamandıra olan bu teknoloji dalgaların gücünden elektrik üretmeyi hedefliyor.

Şamandıraların altı ay boyunca test edildiği belirtiliyor.

Bu testler neticesinde, şamandıraların dört büyük Atlantik fırtınasına dayandığı ve sürekli değişen dalga yüksekliklerine de uyum sağladığı ifade ediliyor.

Sahip olduğu akıllı sistem ile sadece sakin sularda değil, en zorlu koşullarda bile işlevselliğini koruyabildiği söyleniyor.

Büyük fırtınalarda, şamandıranın "şeffaf" moda geçerek enerjiyi koruma moduna girdiği ve bu modda şamandıranın kendini dalgaların akışına bırakarak aşırı yüklenmeden kaçındığı belirtiliyor.

Bu şamandıralar basit ama etkili bir prensiple çalışıyor.

Şamandıra, okyanusun dalgalarıyla birlikte yukarı ve aşağı hareket ediyor ve bu hareket, şamandıra içinde yer alan bir mekanizma tarafından dönme enerjisine çevriliyor.

Ek olarak, içindeki pnömatik silindir, dalgaların ritmine göre hareketlerini hafifçe geciktiriyor ve söz konusu gecikme, dubanın sallanmasını artırarak daha fazla enerji üretmesini sağlıyor.

Yani, basit bir yukarı-aşağı hareketi, ileri bir mühendislik çözümleriyle enerji üretiminde maksimum verime ulaşılmasını sağlıyor.

Özetle, söz konusu yenilikçi teknoloji enerji üretiminde bir devrim yaratma potansiyeline sahip.

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