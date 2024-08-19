Devasa boyutlara ulaşan mühendislik projeleri barındırdığı ileri mühendislik teknikleri ve teknolojilerle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu içerikteyse binlerce kilometre uzunluğundaki bir kanaldan bahsedeceğiz.

Güney-Kuzey Su Transfer Projesi (South-North Water Transfer Project) Çin’de bulunan mühendislik harikası bir kanal projesi.

Çin’in kuzeyindeki su kıtlığını gidermek amacıyla tasarlanmış bir proje olan bu kanalın temellerininse 2002 yılında atıldığı biliniyor.

Bu devasa su kanalının amacıysa nüfusun büyük kısmını barındıran kuzey bölgelerinde yaşanan su kıtlığını çözmek!

Söz konusu kanal, ülkenin güneyindeki su zengini bölgelerinden kuzeye su taşımayı hedefliyor.

Bu sayedeyse su kıtlığı yaşayan bölgelere tarım, endüstri ve günlük yaşam amaçlarıyla ihtiyaç duyulan suyun temin edilmesi amaçlanıyor.

Kanal tam 1467 kilometre uzunluğunda!

Üç ana hat üzerinde yürütülen projenin toplamda 1467 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu ve her bir hattın farklı zorluklarla başa çıkacak şekilde tasarlandığı biliniyor.

Özellikle merkez hattın inşasının bir mühendislik harikası olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Sebebininse bu hattın yaklaşık 1200 kilometreden fazla bir mesafede suyu taşıması ve bu esnada onlarca tünel, köprü ve pompaj istasyonu gibi yapıları barındırması olduğu söyleniyor.

Söz konusu devasa su kanalının 44,8 milyar metreküp tatlı su taşıma kapasitesi olduğu da belirtiliyor.

Ek olarak, bu kanal dünyanın en pahalı altyapı projelerinden biri olarak da anılıyor

Güney-Kuzey Su Transfer Projesi için toplamda 53,87 milyar yuan (7,5 milyar dolar), doğu ve merkez rotalarının inşaatı içinse toplamda 30,48 milyar yuan harcandığı belirtiliyor.

Projenin toplam maliyetininse 254,6 milyar yuan (35,56 milyar dolar) olarak tahmin edildiği söyleniyor

İlk etapları tamamlanmış olan bu projenin tüm aşamalarının ise 2050 yılına kadar bitirilmesi planlanıyor.

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