Xiaomi, Yapay Zeka Konusunda Çok Önemli Bir Transfer Yaptı

Kaldi’nin yapımcısı ve konuşma tanıma uzmanı Daniel Povey, yaptığı açıklamayla Xiaomi ile anlaşabileceğini duyurdu. Povey’in, şu an sadece Çin pazarında aktif olarak kullanılabilen sesli asistan XiaoAI’yı küresel hale getirmesi bekleniyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı hoparlörler ve akıllı ev ürünleri de dahil olmak üzere akıllı telefonlarına ve diğer ürünlerine yüklenen XiaoAI isimli bir akıllı asistan programını başlattı. Bu yılın başlarında, Lei Jun, XiaoAI’nin 100 milyon cihazda aktif olduğunu ancak kesinlikle yalnızca Çin’de aktif olduğunu açıklamıştı. Sesli akıllı asistanın henüz İngilizce dahil olmak üzere diğer popüler diller için uyarlanmış versiyonlarını göremiyoruz. Fakat popüler yapay zeka uzmanı Daniel Povey’in yakın tarihte Xiaomi’ye katılmasıyla bu durum değişebilir.

Povey, ses tanıma araştırmalarına, konuşma tanıma ve dil işleme teknolojilerine olan katkılarıyla bilinen ünlü bir araştırmacı. O ve diğer araştırmacılar, ilk olarak 2009’da John Hopkins Üniversitesi’nde atölye çalışmalarının bir parçası olarak Kaldi’yi yarattılar. Kaldi, konuşma tanıma araştırmacıları tarafından hâlâ yaygın olarak kullanılıyor.

Daniel Povey, son zamanlarda ise oldukça tuhaf nedenlerden dolayı haberlerde yer alıyor. John Hopkins Üniversitesi’nde doçent olan Povey, bir öğrenci protestosu sırasında kapatılan üniversite binasına kesici aletlerle girmeye çalıştı ve bu durum büyük ses getirdi. Olay sonrası üniversitesinden kovulan Povey bu olaydan hemen sonra Facebook tarafından işe alındı. Programcı daha sonra şartlarda anlaşamadıklarını belirtip Facebook’tan ayrıldı.

Povey, Twitter hesabından 2019’un sonunda Çin’e gideceğini ve yeni nesil PyTorch Kaldi üzerinde çalışmasına devam etmek için Çinli dev şirket Xiaomi ile birlikte çalışabileceğini açıkladı. XiaoAI üzerinde de çalışması beklenen Povey’in, XiaoAI yardımcı asistanını geliştirerek Çin pazarından çıkarıp tüm dünyaya servis etmesi bekleniyor.

Povey'in Twitter paylaşımı:

"Pekin'de Xiaomi'yle çalışma adına bir anlaşma imzalamama çok az kaldı. 2019'un sonundan önce ayrılıp yeni nesil 'PyTorch-y' Kaldi üzerine çalışmak için küçük bir ekip oluşturabilirim."