Charlie Cox: Dördüncü Sezon İçin Çok Heyecanlıydım

Marvel hayranlarını şoka sokan bir kararla Daredevil'i iptal eden Netflix, Charlie Cox'u da şaşırtmışa benziyor.

Netflix, geçtiğimiz aylarda muhteşem bir 3. sezonun ardından Daredevil'i iptal ederek büyük tepki çekmişti. Dizide Daredevil karakterini canlandıran Charlie Cox, dördüncü sezon için inanılmaz heyecanlı olduğunu ve dizinin iptal edilmesine çok üzüldüğünü belirtti.

Netflix tarafından bir anda iptal edilen seri Marvel hayranlarını adeta sinir küpüne çevirmiş ve dizinin senaristini dahi şaşırtmıştı. Charlie Cox, tüm bu sürece küçük detayların sebep olduğunu ancak 4. sezonla ilgili en temel fikirlerin bile kendisini çok ama çok heyecanlandırdığını açıkladı.

Bırakın dördüncü sezonu, dizinin çok daha uzun bir süre daha süreceği izlenimine kapıldığını belirten Cox, bu karakterin ve evrenin Netflix'ten koparılmasına halen inanamadığını belirtti.

Dizinin senaristi ve yapımcısının, "Diziye gelen incelemeler o kadar olumluydu ki 'İptal etmelerine imkan yok!' diye düşünüyordum." ifadelerini kullandığı Daredevil, böylece tarihin tozlu raflarına karıştı. İşin kötü tarafı, Netflix'in yaptığı sıkı anlaşmalar neticesinde en az 2021'e kadar diziyi farklı bir platformda dahi göremeyeceğiz.