Darwin'in Kayıp Notları Gizemli Bir Notla İade Edildi

Charles Darwin'in 1830'lu yılların sonunda kaleme aldığı ve 22 yıl önce kaybolan kayıp notları, geçtiğimiz günlerde gizemli bir şekilde iade edildi. Çalındıkları kütüphaneye iade edilen notlar, kütüphaneciye de bir mesaj içerdi.

Doğal seçilim yoluyla evrim teorisinin beyni olan Charles Darwin’in çalıntı notları, geçtiğimiz gün filmleri aratmayan bir gizemle garip bir şekilde çalındığı yere geri iade edildi. İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nde yaşanan olayda 22 yıl önce ortadan kaybolan ve çalındığına inanılan notlar, pembe bir poşetin içinde duran bir kutuda bulundu. Üstelik kutunun içinde de bir not yer alıyordu.

Milyonlarca dolar değerinde olan Darwin’in kendi eliyle yazdığı notlar, kütüphane görevlisine yazılan bir notla kütüphaneye bırakıldı. Pembe poşetin içinde yer alan kutudan çıkan ve Darwin’in iki adet not defterini içeren kağıt paketin üzerinde “Kütüphaneci, mutlu paskalyalar, X” ifadeleri yer alıyordu.

Bilinmeyen kişinin bıraktığı not:

Notlar tamamen sağlam:

Charles Darwin’in notlarını bulan kütüphane görevlisi Dr. Jessica Gardner, yaptığı açıklamada Darwin’in notlarının tamamen sağlam ve iyi durumda olduğunu açıkladı. Görevli, notları bulduğu gibi de açmadı. Şüpheli paketin bulunmasının ardından polis tarafından verilecek açma izni için beş gün beklenildi.

Charles Darwin’in söz konusu iki not defterinde yer alan notlar, Darwin tarafından 1830’lu yılların sonuna doğru kaleme alındı. Bu notların bir sayfasındaysa evrim teorisinin kökünü oluşturan bir ağacın taslağı yer alıyordu. Notlar, son olarak Kasım 2000’de görülmüş, iki ay sonra yapılan rutin kontrollerdeyse notların artık kütüphanede olmadığı farke dilmişti.