Korku Sevenler Buraya: Dead Space Oyunları Steam'de %80'e Varan Oranda İndirime Girdi

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Steam, korku türünü sevenlerin kaçırmaması gereken bir kampanya başlattı. İkonik seri Dead Space'in oyunları, kısa süreliğine %80'e varan oranda indirime girdi.

Türkiye’de oyun fiyatları aldı başını gidiyor. Artık hangi platform olduğu fark etmeksizin oyunseverlerin bir oyunu almak için binlerce TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Durum böyle olunca da kampanyalar büyük önem taşıyor.

Şimdi ise Steam’de özellikle korku türünü sevenleri mutlu edecek bir indirim başladı. En ikonik korku serilerinden olan EA imzalı Dead Space’in oyunları büyük indirime girdi. 2023’te piyasaya sürülen ve büyük beğeni toplayan Dead Space Remake de dahil 4 oyunda %80’e varan kaçırılmaması gereken indirim var.

Dead Space oyunlarına gelen indirimin ardından oluşan fiyatlar şu şekilde:

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Dead Space Remake 59,99 dolar (2.046,71 TL) 20,99 dolar (716,13 TL) - %65
Dead Space 19,99 dolar (682,01 TL) 7,99 dolar (272,60 TL) - %60
Dead Space 2 19,99 dolar (682,01 TL) 3,99 dolar (136,13 TL) - %80
Dead Space 3 19,99 dolar (682,01 TL) 3,99 dolar (136,13 TL) - %80

Dead Space serisindeki indirim, 26 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.
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