Hideo Kojima, Death Stranding'in devam oyununun hikâyesi hakkında önemli bir açıklama yaptı. Oyunun işleyeceği temel mesajı da yeniden hatırlattı.

Oyun dünyasının en ünlü beyinlerinden Hideo Kojima’nın Death Stranding oyunu, kimisi tarafından çok yürüdüğümüz için eleştirildi, kimisi tarafındansa atmosferi ve hikâyesiyle çokça sevindi. Ancak oyunun sektörde daha önce sunulmayan elementlerle başarı kazandığı aşikâr.

Geçtiğimiz yılsa oyunun devam oyunu olacak “Death Stranding 2” kesinlik kazanmış, oyundan ilk tanıtım fragmanı da gelmişti. Yeni oyunun hikâyesini bugün halen tam olarak bilmiyoruz. Ancak Hideo Kojima, hikâye hakkında büyük ipuçları da içeren bir açıklama yaptı.

Death Stranding 2’nin hikâyesi, COVID-19 salgınıyla değişti:

Japon medya Natalie’ye konuşan Hideo Kojima, Death Stranding 2’nin hikâyesinin pandemi öncesinde yazıldığını ancak pandemiyle birlikte değiştirildiğini açıkladı. Ancak hikâyenin tam olarak COVID-19’a dayanıp dayanmadığı konusunda şu ifadeleri kullandı:

“Bu doğru değil. Ama koronavirüs yüzünden her şeyi yeniden yazmak zorunda kaldım. Death Stranding'de olay sadece bağlamaktıama korona kriziyle birlikte uzaktan kumandalar gibi sözde bağlantılar vurgulanmaya başlandı. Öte yandan, bu tür sözde bağlantıların tek başına insan hayatını tatmin etmeyeceğini hissettim. Ne de olsa insanın dış dünyaya çıkıp hareket etmesi gerekiyor.”

Peki oyun tam olarak ne anlatacak? Bunun da cevabı var:

Kojima, ilk Death Stranding oyununun ana hikâyesinin pandemi ile gelen izolasyon ve bölünmeyle evrildiğini paylaştı. İkinci oyun içinse şunları söyledi:

“Orijinal dünyaya dönemediğimiz zamanların ortasında bağ’ konseptini tekrar düşündüm ve Death Stranding 2’de ‘mahsur kalma’nın anlamı değişti. Tanıtım fragmanın sonunda “Bağlanmalı mıydık?” mesajı var.”

Kojima’nın bu açıklamalarından yola çıkacak olursak yeni oyunda, post apokaliptik bir dünyada bağlanmanın etkileri ve sonuçlarının inceleneceğini söyleyebiliriz.

Death Stranding 2 tanıtım fragmanı: