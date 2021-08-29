Death Stranding’e Devam Oyunu Gelme İhtimali Güçlendi

Hideo Kojima imzalı post-apokaliptik aksiyon ve macera oyunu Death Stranding’in devam oyununun geleceğine dair ihtimaller güçlendi. Oyunun başrollerinden Norman Reedus, yaptığı açıklamada ikinci bir Death Stranding oyunu için şu anda görüşüldüğünü bildirdi.

Geçtiğimiz sene yaptığı ses getiren çıkışından beri hâlâ konuşulan Death Stranding, bu sefer devamının gelmesi ihtimaliyle gündeme geldi. Oyunda yer alan aktörlerden birinin yakın zamanda yaptığı bir açıklama, ikinci oyunun sinyalini verdi.

Oyunda Sam Porter Bridges karakterini canlandıran Norman Reedus, projeleri üzerine konuşmak için gazetecilerle bir araya geldi. Death Stranding hakkında soru alan Reedus, oyuna dair görüşmelerin başladığını duyurarak hayranları sevindirdi.

"Oyun şu anda görüşülme aşamasında"

Yakın gelecekte, kıyamet sonrası bir dünyada geçen Death Stranding; geçen sene 14 Temmuz tarihinde çıkış yapmıştı. Hideo Kojima’nın imzasını taşıyan oyunda Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux ve Lindsay Wagner; başrolleri üstlendi. The Walking Dead serisindeki Daryl Dixon rolüyle önceden de sıkı bir hayran kitlesi olan Norman Reedus, kıyamet sonrası bir senaryo için akla gelen ilk isimlerdendi. Reedus, yakın zamanda oyunun da hayranlarını sevindirecek bir açıklamada bulundu.

Gazetecilerle bir araya geldiği bir yuvarlak masa toplantısında Death Stranding hakkında da konuşan Norman Reedus, büyük ihtimalle bir devam oyununun geleceğini açıkladı. Reedus’ın müjde niteliğinde açıklamaları şu şekilde oldu: “Sanırım ikinci bir Death Stranding oyunu yapacağız. Oyun şu anda görüşülme aşamasında. Yani yaşasın!”

Düşük bir ihtimalle Reedus, ilk oyunun PS5 versiyonundan bahsetmiş olabilir. Ancak Death Stranding Director’s Cut zaten önümüzdeki ay piyasaya sunulacakken neden bir daha böyle bir şeyden yeni bir oyunmuş gibi bahsetsin? Oyunun yaratıcısı Hideo Kojima şu anda muhtemelen PlayStation Studios patronu Hermen Hulst ile görüşüyor. İkilinin arası iyi olduğundan dolayı yakın zamanda Death Stranding 2’ye yeşil ışık yandığını duyabiliriz.