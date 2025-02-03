DeepSeek, İtalya'dan sonra Tayvan'da da yasaklandı. Nedeni ise yine veriler konusundaki endişeler.

Son zamanlarda teknoloji dünyasının en çok konuştuğu konu Çinli yapay zekâ şirketi Deepseek idi. Şirketin uygun maliyete gelişmiş özellikler sunan yapay zekâ aracı, dünya çapında beğeni topluyordu. Ancak verilerin güvende olmadığı iddiaları nedeniyle DeepSeek’e karşı adımlar atılmış, hatta bazı yerlerde yasaklanmıştı. İtalya bunlardan biriydi.

Şimdi ise bir ülkeden daha DeepSeek’e yasak geldi. Tayvan, hükûmet ve altyapı tarafında DeepSeek’in kullanımını yasakladı.

Verilerin riske girmesi nedeniyle bu karar alındı

Karar, Tayvan’ın Dijital İşler Bakanlığı tarafından birkaç gün önce duyuruldu. Devlet kurumları ve altyapı bölümlerinde uygulanacak yasağın nedeninin ise veri sızıntıları ve sınır ötesi veri transferleri konusundaki endişeler olduğu belirtildi.

DeepSeek popülerleştiğinden beri birçok uzman, şirketin Çin merkezli olması nedeniyle devlete veri sağlama ihtimali konusunda uyarılarda bulunuyordu. Çin yasaları, şirketklerin istihbarat teşkilatlarıyla veri paylaşmasını zorunlu kılıyordu. Tayvanlı yetkililer de işte tam bu konuya dikkat çekti. Kullanıcıları hassas bilgilerinin ifşa edilebileceği konusunda uyardı.