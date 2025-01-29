İtalya hükûmeti, Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek hakkında inceleme başlattı. Yetkililer, kullanıcı verilerinin nasıl işlendiğini öğrenmek istiyorlar.

Piyasaya sürdüğü yapay zekâ modelleri ile gündemden düşmeyen Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalya, DeepSeek'in topladığı verilerle ilgili bilgi talebinde bulundu. İtalyan yetkilileri tarafından yapılan açıklamada "İtalya'da milyonlarca kişinin verileri risk altında." ifadesine yer verildi.

DeepSeek, kullanıcılara ait bazı verileri Çin'de depoluyor ve zaten bunu da inkâr etmiyor. Ancak DeepSeek politikalarına göre Çin'e aktarılan veriler, veri koruma yasalarının gerekliliklerine göre yapılıyor. İşte İtalyan yetkililer de DeepSeek'in bunu nasıl yaptığına ilişkin daha fazla ayrıntı öğrenmek istiyorlar. Aslına bakacak olursak en azından şimdilik, yetkililerin aktardığı gibi verilerin risk altında olduğuna ilişkin bir bulgu yok.

Kullanıcı verileri, İtalya için kırmızı çizgi!

Şunu hemen belirtelim; İtalya, böyle bir şeyi ilk kez yapmıyor. İtalyan hükûmeti, geçtiğimiz dönemlerde ChatGPT'ye erişim engeli getiren ilk batılı ülke olarak kayıtlara geçmişti. Bunun nedeni ise tıpkı DeepSeek meselesinde olduğu gibi veri kullanımıydı. Bir süre erişime kapatılan ChatGPT, sonradan yeniden kullanılabilir hâle gelmişti.

Peki bundan sonra ne olacak? DeepSeek'in, İtalya hükûmetinin talebini karşılamak için 20 günü var. Şirketin bu süreçte detaylı bir rapor hazırlaması ve veri kullanımı noktasında nasıl davrandığını tüm detayları ile anlatması gerekiyor. Hükûmet, bunun üzerine DeepSeek'in kullanılabilir hâlde kalması için bazı şartlar sunacaktır. Bu şartların yerine getirilmesi hâlinde İtalya vatandaşları, DeepSeek teknolojilerini hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan kullanabilecekler. Aksi takdirde DeepSeek de tıpkı ChatGPT gibi erişime engellenecek.