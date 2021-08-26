Neslican Tay'ın hayatını konu edinen "Demir Kadın: Neslican" filminin ilk tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Neslican'ın, TEDx konuşmasına çıkmak üzere olduğu anlara da yer verildi.

Kansere karşı verdiği mücadelesiyle kalplerde yer edinen, acı kaybıyla Türkiye’yi yasa boğan Neslican Tay’ın yaşam öyküsünü konu alan "Demir Kadın: Neslican" filmi, Neslican’ın ailesinin onayı ve desteğiyle hayata geçirildi. Film, kanser tedavisi gördüğü sırada yaşama tutunma mücadelesiyle insanlara umut olan Neslican Tay'ın hayat hikayesini işliyor. Kanser teşhisi konmasıyla başlayan zorlu tedavi süresinin aktarıldığı filmde, Neslican'ın bu süreçte yaşadıkları, yaşama tutunma mücadelesi anlatılıyor. Neslican'ı canlandıran Naz Çağla Irmak, rolü için saçlarını kazıtmıştı. Ayrıca filmde Deniz Uğur, Mesut Akusta, Zeynep Elçin ve İlker Aksum gibi isimler yer alıyor. Neslican Tay’ın hayatını anlatan Filmin ilk teaser'ında "Ben Neslican Tay. Yaşadıklarım değil, mücadelem çok güzel!" sözlerine yer veriliyor. Dördüncü kez yakalandığı kanser mücadelesini 15 Eylül 2019'da kaybeden ancak olağanüstü azmiyle milyonlara örnek olan Neslican Tay'ın hayatı, 7 Ocak 2022'de vizyona girecek. Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmin vizyona gireceği gün ise sabırsızlıkla bekleniyor.

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