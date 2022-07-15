Elektrikli bir feribot toplu taşımanın geleceği olabilir. Ancak bu feribotun en ilginç özelliği ise kanatlarının olması. 30 yolcu kapasiteli bu feribotu gelin birlikte inceleyelim.

Elektrikli otomobillerin yanı sıra artık çoğu ulaşım aracı elektrikli hale gelmeye başladı. Deniz ulaşımı dünyada ve ülkemizde büyük bir yere sahiptir. Daha önce elektrikli jet ski üretilmeye başlandığına dair bir haber yayınlamıştık. Bugün ise daha da ilginç bir elektrikli deniz aracının üretilmeye başlayacağına dair haberler ortaya çıktı. Bu deniz aracı bir feribot ve kanatları var. Evet... Yanlış okumadınız kanatları var.

Şimdilik bir tasarım olarak karşımıza çıkan bu deniz aracı, İsveçli girişim Candela tarafından tanıtıldı. Candela, halihazırda elektrikli uçan teknelerin eğlenceli versiyonlarını üretiyor. Henüz tasarım aşamasında olan bu kanatlı feribot ise üretilmedi. Feribotun önümüzdeki yıl üretilmeye başlanması bekleniyor.

Kanatlı feribot elektrikli özellikleri sayesinde çevre dostu olacak

Candela’nın tanıtımını yaptığı ve tasarımını paylaştığı P-12 adlı elektrikli feribot özel kanatları sayesinde neredeyse hiçbir iz, gürültü ve emisyon bırakmıyor. Bunun hem feribotun üretileceği şehir olan Stockholm’de hem de dünyanın çeşitli ülkelerindeki devasa dizel motorlu feribotlarda büyük bir değişikliği neden olacağına ve çevreye faydalı olacağına inanılıyor.

Candela CEO'su Gustav Hasselskog, teknenin Kasım ayında yapılacak lansmandan önce "üretim için tasarım aşamasında" olduğunu ve önümüzdeki yıl deneme sürüşü için bir prototipinin üretileceğini açıkladı. Feribotlardan kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak, suyla çevrili her şehir için bir önceliktir. Stockholm’ün mevcut 60 feribot filosu, yılda 40.000 ton karbondioksit salıyor ve İsveç'teki toplam nakliye emisyonlarının yüzde 8'ini oluşturuyor. Bunun sonucunda da hava kirliliğini oldukça artıyor ve halk sağlığını önemli derecede tehdit ediyor.

Candela, Stockholm'ün banliyö trafiğini temizlemenin emisyonsuz enerjiden daha fazlası olduğuna inanıyor. Bu nedenle elektrikli hatta uçan feribotların daha fazla sürücünün otomobille seyahati bırakmaya ikna edeceğine inanıyor. Böylece çevre ve hava kirliliği de büyük oranda azalmış olacak.

P-12 ile ulaşım daha hızlı olacak

Tappström’den Stockholm'ün merkezine seyahatin yoğun saatlerde arabayla 50 dakika sürdüğünü, ancak 50 kilometre hıza ulaşabilen P-12'nin iki yer arasındaki mesafeyi yaklaşık 25 dakikada tamamlayabileceği açıklandı. Elektrikli araçların en büyük sorunu, ağır piller gerektirmesidir. Suda giden taşıtlar için bu daha büyük bir sorundur. Candela, bu sorunu çözebilmek için suya doğru uzanan ve kanat gibi hareket eden bacaklar ve kalkış sırasında bir uçak kadar hızlı olmasını sağlayan, tekneyi havaya iten hidrofiller kullanıyor.

Hidrofil yeni bir şey değil, ancak elektrik gücü ve otomatik kontroller bir feribot için yeni bir şey. P-12, 180 kWh pillerle çalışan ikiz tahrik sistemlerine sahip olacak ve şarj gerektirmeden üç saat boyunca kullanılabilecek. 12 metre uzunluğunda ve 4,5 metre eninde, 8,5 metrik tonluk teknenin kapasitesi ise 30 yolcu olacak. Candela, P-12’yi inşa etmek için bazı engeller var. Bunlardan en ilginç olanı ise yolcular ve tüm mürettebat için ayrı ayrı tuvalet inşa edilmesi gerekmesidir. Tuvaletlerin yanı sıra, İsveç’teki deniz yollarındaki hız sınırları da P-12’nin önünde büyük bir engel olacak gibi duruyordu fakat hidrofile sahip teknelerin en yüksek hızlarda verimli olduğunu ve P-12’nin denize, çevreye zarar vermeyeceğini bilen yetkililer Candela’nın özel bir muafiyete sahip olabileceğini açıkladı.

Tüm bunlar, Candela P-12'nin inşa edildiğinde yolcu başına hibrit bir elektrikli otobüsten daha az enerji kullanması, bir arabadan daha hızlı gitmesi ve yakıt ve bakım maliyetlerini yüzde 40 düşürmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda P-12 suyun üzerinde süzülürken hem suyun üstünde hem de altında yerel çevreye daha az zarar verecek.