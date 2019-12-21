Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında geliştirilen ilk denizaltı Pirireis, yarın Gölcük’te havuza çekilecek. 2022 yılında hizmete başlayacak olan yeni denizaltı Türk Deniz Kuvvetleri için de bir ilk olacak.

Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin ilk gemisi olma özelliğini taşıyan Pirireis’in havuza çekme töreni, Gölcük’teki Tersane Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek olan bu törende ayrıca beşinci gemi Seydialireis’in de ilk kaynağı yapılacak. Ayrıca ikinci denizaltı olan Hızırreis’in donatımı ile üçüncü ve dördüncü denizaltıların gövde imalatları da sürüyor.

Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na kazandırılacak olan denizaltılarda dalmış durumda ve gizlilik içerisinde uzun süre hareket icra edebilme, yüksek süratli gelişmiş torpidolar, satıh hedeflerine atılabilen güdümlü mermi kabiliyeti gibi özellikler bulunacak.

Pirireis’in 2022’de diğer beşinin ise 2027’ye kadar hizmete başlayacağı denizaltılar 68,35 metre uzunluğa, 6,3 metre mukavim tekne dış çağına, 1.850 ton deplasmana ve 40 personel kapasitesine sahip olacak. İçerisinde bulunan yakıt pili teknolojisiyle havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip olan bu denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri için bir ilk olacak.

Birçok şirketin katkısı var

Thyssen Krupp Marine Systems’in ana yükleniciliğinde üretilen denizaltılarda ASELSAN, HAVELSAN, MilSOFT, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Koç Bilgi ve Savuma, TÜBİTAK, AYESAŞ tarafından geliştirilen sistemler kullanılıyor. Gürdesan, Sirena Marine, Arıtaş, İ-Marine gibi şirketler de denizaltıların inşa sürecine katkıda bulunuyor.

2011 yılında başlanan Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi çalışmalarında gömülü yazılım teknolojisi kullanıldı. İlk sistemin tamamlanması, ek özellikleriyle birlikte 8 yılı buldu. Bu sene içerisinde ise en az 50 günlük veri kaydı yapabilen karakutu eklendi. Sistem için ise 400 bin satır kod yazıldı.

Denizaltı projesi, ASELSAN için ise farklı bir önem arz ediyor. ASELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesi ile ilk defa denizaltı platformuna yönelik haberleşme sistem çözümü tedarik etmiş oldu. Entegre Muharebe Sistemi için ise telsiz sistemleri, Uydu Haberleşme Sistemi, Muharebe Kontrol Sistemi, Mesaj İletim Sistemi, Güç Dağıtım Sistemi gibi birçok alt sistem geliştirildi.