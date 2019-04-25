Derin öğrenme, insanların intihar etmesinin önüne geçebilir ancak bunun için ona izin vermemiz lazım.

İnsanlığın akıl sağlığı ile ilgili sorunları adeta bir salgın haline gelmiş durumda. Kabaca anlatmak gerekirse modern zamanlarda sorunlarımızı kendi kendimize çözmekte zorlanıyoruz. Yapılan araştırmalar, yapay zekanın ruh sağlığımızı korumakta önemli başarı sağlayabileceğini söylüyor ancak bunun için öncelikle akıl sağlığının gerçek bir şey olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

Hem akademik çalışmalarda, hem hükümetlerin yaptığı çalışmalarda hem de endüstriyel çalışmalarda modern yapay zeka sistemlerini -özellikle de derin öğrenmeyi- intihar vakalarının önüne geçmek için uyarlama maksatlı girişimler devam ediyor. Buradaki ana fikir ise yapay zekanın bir çeşit erken uyarı sistemi gibi çalışması ve intihara yol açan faktörleri daha ortaya çıkmadan önce yakalaması.

İntihar vakalarının önlenebilmesi için doğru ipuçlarının takip edilebilmesi, doğru soruların sorulması ve jest mimiklerin dikkatle incelenmesi gerekiyor. Bilgisayarlar bu konuda insanlardan daha iyiler ve bizim aksimize önyargıları yok.

Sorunla başa çıkabilecek teknolojimiz olsa da intihar bir hastalık değildir. İntihar, başka sorunlar nedeniyle ortaya çıkan ve büyük oranda geri dönüşü olmayan bir semptomdur. Makineler insanları diğer sorunları ile yüzleşmeye zorlayamaz ya da depresyonun, anksiyetenin ve travmaların insan beynine nasıl etki ettiğini öyle kolay kolay anlayamaz.

Ülkemizde 2014-2016 yılları arasında 9.479 kişi intihar etti. Ülkemizde sık yaşanan bu vakaya karşı insanların ne yapabilecekleri ise pek bilinmiyor. İlk olarak ruh sağlığı bozukluklarının gerçek olduğunu anlamamız gerekiyor. Depresyondaki birine “Takma kafaya, geçer” demek gibi 'dahiyane' yöntemler işe yaramadığı gibi bu, durumu daha da kötü hale getirebiliyor.

Şu anda intihar vakalarında genellikle kurban ya da çevresel faktörler suçlanıyor ancak yapay zeka, izin verilmesi halinde insanlara yardımcı olabilir. Apple Watch sık sık insanların hayatını kurtarıyor. Yapay zeka, insanların ruh sağlığının korunmasında büyük faydalar sağlayabilir.