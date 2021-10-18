Çinli teknoloji şirketi EKSA’nın yepyeni kablosuz kulaklıkları GT1 Cobra, patentli tasarımı ve etkileyici teknik özellikleriyle duyuruldu. Bir kobra yılanının kafası şeklinde tasarlanan kulaklık, aktif gürültü engelleme, düşük gecikme süresi ve uzun kullanım imkanıyla dikkat çekiyor.

Çinli bir teknoloji şirketi olan EKSA, patentli bir tasarıma sahip olan “GT1 Cobra” isimli yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu. Sahip olduğu oyun modunun yanı sıra oyunculara benzersiz bir müzik deneyimi sunan kulaklık, fiyatıyla da dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki EKSA’nın yeni kablosuz kulaklığı, tüketiciye neler sunuyor?

EKSA GT1 Cobra, adından da anlaşılabileceği üzere kobra yılanının kafasına benzeyen özel bir kutu tasarımıyla geliyor. Hem kutusunda hem de kulaklıkların kendisinde yer alan aydınlatmalar, bu özel tasarımı daha da etkileyici kılıyor. Kulak sağlığı için ergonomik şekilde dizayn edilen kulaklıklar, sahip olduğu 3 farklı kulaklık silikonu ile konforu da ön planda tutuyor.

Karşınızda EKSA GT1 Cobra

Tasarımıyla mest eden kablosuz kulaklığın teknik özelliklerine baktığımızda da oldukça dikkat çeken detaylarla karşılaşıyoruz. Kulaklığın sahip olduğu IPX4 sertifikası, bu kulaklıkların su sıçramalarına karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Ayrıca oyun tutkunları, EKSA GT1 Cobra’da 38 ms gecikme süresi ile karşılaşıyorlar. Bu da oyun oynarken hiçbir sesin kaçırılmayacağı anlamına geliyor.

GT1 Cobra’nın bir diğer özelliği ise aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olması. Özel bir algoritma kullanan kulaklık, bu sayede pürüzsüz bir deneyim yaşayabiliyorlar. Bluetooth 5.0 desteği sayesinde güncel akıllı telefonların tümünde kullanılabilen kablosuz kulaklık, dokunmatik kontrol sayesinde şarkıların değiştirilmesi, aramaların yanıtlanması, oyun ya da müzik modu arasında geçiş yapılabilmesi ve sesli asistanın devreye alınması gibi işlevlerin kullanılabilmesine imkan tanıyor.

EKSA’nın yeni kablosuz kulaklıkları, kullanım süresi açısından da oldukça avantajlı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. 6 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı sunan GT1 Cobra, kutusuyla birlikte 36 saate kadar kullanılabiliyor.

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