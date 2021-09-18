Dr. Didem Unat, Uluslararası Bir Başarıya İmza Attı

Dr. Didem Unat, "Teknik bilgisayar biliminde yükselen kadın lider ödülü"nün sahibi oldu. Unat, bu ödülü ABD dışında alan ilk insan.

Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olan Dr. Didem Unat, “Teknik bilgisayar biliminde yükselen kadın lider ödülü”nün sahibi olarak, Uluslarası Bilgisayar Bilimleri Topluluğu tarafından verilen ödülü ABD dışında alan ilk bilim insanı oldu.

Dr. Unat ayrıca Avrupa Araştırma Konseyi’nden Bilgisayar Bilimleri için ERC folu alan ilk Türk araştırmacı olma unvanının da sahibi.

Dr. Unat daha önce pek çok başarıya imza attı:

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra doktorasını California San Diego Üniversitesi’nde yapan ve Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’ndan dünyanın en prestijli burslarından birisi olan Luis Alvarez Doktora Sonrası Araştırma Bursu’nu almaya hak kazanan Dr. Öğr. Üyesi Unat bunlarla yetinmeyip 2015 yılında Avrupa Komisyonu’nda Marie Sklodowska-Curie bursu, 2019 yılında Türkiye Bilim Akademisi’nden BAGEP Ödülü ve 2020 ‘de İngiliz Kraliyet Topluluğu- Newton Advanced Fellowship bursu gibi daha pek çok başarıya da imza attı.

AB’den fon alan ilk Türk proje:

Yurt dışında uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketi Türkiye’ye dönen Unat, “ Veri yerelliği konusunda dikkat çekmek ve bu konuyo çözüm arayan bilim insanlarını bir araya getirmek için uluslararası forum oluşturdum. Oluşturduğumuz platformun yaptığı çalışmalar birçok bilim insanından ilgi gördü ve Avrupa Birliği’ndeki araştırmacılar ile işbirlikleri yapmama büyük katkı sağladı. Araştırmalarımı fonlayabilmek için çok sayıda proje hazırlayarak hem TÜBİTAK hem AB’den hem de başka ülkelerdeki endüstri firmalarından kaynak aldım, “ dedi ve “ Şu anda koordinatörü olduğum ve çok ortaklı olarak sürdürdüğümüz proje Avrupa Birliği tarafından 2,6 milyon Euro destek aldı. Bunun yanı sıra ileri bilgisayara teknolojilerinde yazılım sorunlarına çözüm arayan ERC projem de AB’den 1,5 milyon Euro fon aldı. Programlama alanında yeni teknikler geliştirmek istediğimiz bu proje Türkiye’de bilgisayar alanında AB’den fon alan ilk proje oldu. “ diye de sözlerine ekledi.