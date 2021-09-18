Köpekler Neden Kameralardan Nefret Eder?

Kameralarla köpeklerin arası her zaman çok iyi olmuyor, hatta köpekler zaman zaman kameralara olumsuz tepkiler veriyor ya da kameralardan uzaklaşıyor. Peki köpekler neden böyle yapıyor?

İnsanların aksine köpeklerin kameralarla çok uzun bir geçmişi yok. Genel olarak baktığımızda da bu sevimli canlıların genel olarak kameraları pek sevdiğini söylemek güç. Köpeklerin kameralardan kaçması için kendilerince haklı sebepleri var.

Köpeklerin kameraları sevmemesinin nedenlerine dair pek çok fikir var. Bazı kişiler köpeklerin bizim göremediğimiz şekilde gördüklerinden, duymadığımız şekilde duyabildiklerinden dolayı kameralardan rahatsız olduğunu söylüyor. Gerçekte ise durum biraz daha farklı.

Köpekler dik bakışlardan hoşlanmaz

Aslında herhangi bir hayvan aranızda bir bağ yoksa gözlerin üzerine dikilmesinden hoşlanmaz. Uzun bakışmalar hayvanlar için meydan okuma anlamına gelir. Akıllı telefonlarımızın her dakika bu canlıların üzerine diktiğimiz kameraları da gözlere benzemektedir, en azından köpeklere göre.

Bu noktada kendimizi köpeklerin yerine koymamız gerekiyor, köpekler akıllı telefonların ne işe yaradığını ya da kameraların ne amaçla kullanıldığını bilmez. Hatta köpeklerin bir şeylerin canlı mı yoksa cansız mı olduğuna dair bir konsept algısı bile olmayabilir.

Köpekleri kameraya alıştırmak ya da kamera önünde huzursuz olmamalarını sağlamak için ödül mamaları kullanmayı deneyebilirsiniz. Böylece kameranın korkulması gereken bir şey olmadığını anlamları kolaylaşabilir.

Rahatsız edilmeleri

Sosyal medya paylaşımları için zaman zaman köpeklerin günlük yaşamlarındaki düzenleri ya da rahatları da bozulabiliyor. Yemek yerken, uyurken, oynarken ya da canı ne istiyorsa onu yaparken rahatsız edilen, poz vermeye zorlanan köpekler elbette ki bu durumu kameralar ile ilişkilendiriyor ve kameralara karşı olumsuz tepki vermeye başlıyor.

Aslında köpeklerin günlük hayatlarını izlemek için kullanılabilecek teknolojiler var ancak bunlar arasında tasma kamerası gibi hayvancağızın günlük yaşamını bozmayan, sizin görüntüleri ayrıştırabildiğiniz alternatifler yer alıyor.

Yani özetle köpekler rahatlarının bozulmasından ve gözlerin üzerlerine dikilmesinden hiç ama hiç hoşlanmıyor. Üstelik bu gözlerin gerçek olmasına bile gerek yok, gözü andıran yuvarlak şekilli lensler olması bile yeterli.