Digital Athletics, PGI.S Turnuvasında 6. Oldu

İstanbul merkezli e-spor takımı Digital Athletics, PUBG Global Invitational.S 2021 turnuvasını 6. sırada tamamlayarak 400 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Turnuva, Güney Kore'nin İncheon kentinde geçtiğimiz şubat ayında başlamıştı.

PUBG'nin şimdiye kadarki en büyük etkinliklerinden biri olan PGI.S, 6 hafta süren maratonun ardından geçtiğimiz gün tamamlandı. Dünyanın dört bir yanından takımların mücadele ettiği turnuvada İstanbul merkezli Türk takımı Digital Athletics, önemli bir sıralama elde etti.

3 aylık bir maratonun ardından Türkiye şampiyonluğunu kazanarak yılın e-spor takımı seçilen Digital Atchletics, tüm dünyadan toplam 32 takımın katıldığı turnuvayı 6. sırada tamamlayarak bugüne kadar Türkiye'de e-spor müsabakalarından elde edilen en yüksek para ödülünü de aldı.

Digital Athletics, 400 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu:

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Güney Kore'nin Incheon kentinde offline olarak gerçekleştirilen turnuva geçtiğimiz şubat ayında başlamıştı. 6 haftalık maratonun ardından Digital Athletics turnuvayı 6. sırada tamamlayarak yaklaşık 400 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu.

ABD merkezli Susquehanna Soniqs, turnuvada şampiyonluğa ulaşarak 1 milyon 300 bin dolarlık büyük ödülü kazandı. Turnuva sıralaması ise şu şekilde: