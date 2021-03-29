Digital Athletics, PGI.S Turnuvasında 6. Oldu

PUBG'nin şimdiye kadarki en büyük etkinliklerinden biri olan PGI.S, 6 hafta süren maratonun ardından geçtiğimiz gün tamamlandı. Dünyanın dört bir yanından takımların mücadele ettiği turnuvada İstanbul merkezli Türk takımı Digital Athletics, önemli bir sıralama elde etti.
3 aylık bir maratonun ardından Türkiye şampiyonluğunu kazanarak yılın e-spor takımı seçilen Digital Atchletics, tüm dünyadan toplam 32 takımın katıldığı turnuvayı 6. sırada tamamlayarak bugüne kadar Türkiye'de e-spor müsabakalarından elde edilen en yüksek para ödülünü de aldı.
Digital Athletics, 400 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu:
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Güney Kore'nin Incheon kentinde offline olarak gerçekleştirilen turnuva geçtiğimiz şubat ayında başlamıştı. 6 haftalık maratonun ardından Digital Athletics turnuvayı 6. sırada tamamlayarak yaklaşık 400 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu.
ABD merkezli Susquehanna Soniqs, turnuvada şampiyonluğa ulaşarak 1 milyon 300 bin dolarlık büyük ödülü kazandı. Turnuva sıralaması ise şu şekilde:
- Susquehanna Soniqs (ABD)
- Zenith E-Sports (ABD)
- Gen.G Esports (Güney Kore)
- Four Angry Men (Çin)
- Multi Circle Gaming (Çin)